Şehit Cem Dolapci'nin acı haberi ailesine ulaştı: Evli ve 2 çocuk babasıydı
Yayınlanma:
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 personelden biri olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin şehadet haberi, Ankara'nın Mamak ilçesindeki ailesinin evine ulaştı.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda sınırında düşen uçakta şehit olan 20 personelden Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin acı haberi, Mamak ilçesindeki babaevine yetkililer tarafından verildi.
Şehadet haberinin ardından, şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Ailenin evi ve bulunduğu sokağın tamamına Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan şehit Dolapci'nin yakınları, komşuları ve sevenleri, aileye taziye ziyaretinde bulunarak acılarını paylaştı.
EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI
Meydana gelen kazada hayatını kaybeden Şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)