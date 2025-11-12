Şehit Cem Dolapci'nin acı haberi ailesine ulaştı: Evli ve 2 çocuk babasıydı

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 personelden biri olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin şehadet haberi, Ankara'nın Mamak ilçesindeki ailesinin evine ulaştı.