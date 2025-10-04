Şehir hayatına dayanamadı köyüne döndü: Hayatı kurtuldu

Yayınlanma:
Genç yaşta şehir hayatının büyüsüne kapılarak köyünden ayrılan Tuncay Aykanat, yıllar sonra yoğun stresten uzaklaşmak amacıyla Kırklareli’nin Geçitağzı Köyü’ne geri döndü. Köyünde, devlet desteğiyle hayvancılığa başlayan Aykanat, "Gençlere tavsiye ederim, köylerine dönüp hayvancılık yapsınlar" dedi.

Yıllar önce genç yaşında şehirde yaşamak için köyünden ayrılan 47 yaşındaki Tuncay Aykanat, yıllar sonra, yaşadığı yoğun stres sebebiyle köyüne geri dönmeye karar verdi. Şehirde 14 yıl boyunca çeşitli işlerde çalışan Aykanat, 2014 yılında, doğduğu Kırıkkale’nin Geçitağzı Köyü'ne döndü.

HAYVANCILIK YAPMAYA BAŞLADI

Aynı yıl Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ORKÖY Projesi kapsamında aldığı destekle küçükbaş hayvan besiciliğine başlayan Aykanat, sürüsünü büyüttü ve 300 koyun sahibi oldu. Aykanat, hem işini geliştirmeyi hem de gençlere örnek olmayı amaçladığını ifade etti.

hayvancilik.png

“KÖYLERİNE DÖNÜP HAYVANCILIK YAPSINLAR”

Uzun yıllar boyunca fabrikalarda işçi olarak çalıştığını aktaran Aykanat, tekrar köyüne dönerek hayvancılık yapmaya karar verdiğini ifade etti ve "Mücadele etmeye devam ediyoruz. Devletimizin verdiği ORKÖY desteğinden herkesin faydalanmasını tavsiye ederim" değerlendirmesinde bulundu.

Aykanat, bu sayede sürü sahibi olduğunu ileterek sürüsündeki hayvan sayısını daha da artırmayı amaçladığını kaydetti, "Gençlere tavsiye ederim, köylerine dönüp hayvancılık yapsınlar" sözlerini sarf etti.

Şap hastalığıyla tek başına kalan üreticinin isyanı: Yetkililer sadece hayvanlarımızı gömmeye geliyorŞap hastalığıyla tek başına kalan üreticinin isyanı: Yetkililer sadece hayvanlarımızı gömmeye geliyor

“KOLAY DEDİKLERİ ASLINDA EN ZOR HAYAT”

Köyün şehir hayatına göre çok daha güzel olduğunu ifade eden Aykanat, "Şehir hayatı daha kolay geliyor insanlara. Kolay hayat dedikleri aslında en zor hayat. Köyde etini, sütünü, yumurtanı kendin yetiştiriyorsun. Şehirde ise hepsini satın alıyorsun. Köyde her şey doğal. Köy hayatını bence yaşayan bilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak:AA

