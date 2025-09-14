Şap hastalığıyla tek başına kalan üreticinin isyanı: Yetkililer sadece hayvanlarımızı gömmeye geliyor

Ardanuç'a bağlı Sakarya Köyü'nde hayvancılık yapan Tarık Bozkurt, şap hastalığı nedeniyle yaşadıkları sorunların devam ettiğini ifade etti. Hastalıkla mücadeleyi kendi imkanlarıyla yürüttüklerini söyleyen Bozkurt, "Üç gün içinde 32 bin lira ilaç parası harcadım ve kısmen hayvanlarımı kurtardım. Vatandaşın çabasına rağmen devletten hiçbir destek alamıyoruz. Ne yazık ki dertlerimize derman olmuyorlar" diye konuştu. Bozkurt, mevcut kredileri olduğunu ve karantina sürecinin de devam ettiğini ekledi.

"HAYVANCILIKLA BORÇLARIMI ÖDEYEMİYORUM"

Yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle hayvancılıkla geçimini sağlayamadığını ve eski mesleği olan şoförlüğe geri döndüğünü belirten Bozkurt, "Hayvancılıkla borçlarımı ödeyemiyorum. Yetkililer, hayvanlarımız öldükten sonra yardıma geliyorlar, ama hayvanları gömmek için. Bir çözüm bulunmalı, yoksa hayvanlarımız çok acı çekiyor" ifadelerini kullandı.

VETERİNER VE YEM MALİYETLERİ SEKTÖRÜ ZORLUYOR

Bozkurt, veteriner ve ilaç masraflarının sürdürülemez boyutlara ulaştığını vurguladı. Neredeyse her ay özel veterinere 50 bin lira ödediğini aktaran Bozkurt, "İlaç konusunda ciddi bir sıkıntımız var; bir antibiyotiğin fiyatı 9 bin liraya çıkmış" dedi.

Hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için yaptığı tarımsal faaliyetlerin de yüksek mazot fiyatları nedeniyle sekteye uğradığını dile getiren Bozkurt, "Mazotun litre fiyatı 56 lira olunca tarım yapmam mümkün olmuyor. Hayvanlarımı satmayı düşünüyorum; zaten 100 hayvanımı 70’e düşürdüm. Artık bu iş beni kurtarmıyor" şeklinde konuştu.

AŞI TEMİNİNDE GECİKME ELEŞTİRİSİ

Şap hastalığının yayılmaya başladığı ilk dönemde gerekli önlemlerin alınmadığını savunan Bozkurt, şunları kaydetti:

“Bu hastalık Kars ve Ardahan’da görüldüğünde gerekli önlemleri alırlardı. Hastalık buraya gelince bir şeyler yapmaya başladılar. Ama Ardahan’da hayvanlar ölürken bizlerin serzenişleri boşa çıktı, aşı olmadığı söylendi. Peki, devletten aşı yoksa bizim ne yapmamız gerekiyor?”