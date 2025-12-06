Şehir hastaneleri için ‘tiksindirici borç’ çıkışı
Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle inşa edilen şehir hastanelerinin bütçeye bindirdiği yük yeniden gündemde. Ankara Tabip Odası, yaptığı açıklamada şehir hastanelerinin “kamunun kaynaklarını yutan bir kara delik” haline geldiğini vurguladı.
Kayseri Şehir Hastanesi'nde hemşireleri isyan ettiren uygulama!
Şehir hastanesinde skandal görüntü! Cumhuriyetin kurucusuna yer verilmedi
Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın 2025 bütçe teklifinde şehir hastaneleri için 104 milyar 602 milyon 82 bin TL ödenek öngörüldüğü, ancak yıl tamamlanmadan harcamanın 106 milyar 430 milyon 412 bin 570 TL’ye ulaştığına dikkat çekildi. Tabip Odası, bu tabloyun KÖİ modelinin sürdürülemez olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.
'TİKSİNDİRİCİ BORÇ' DENİLDİ 'ÖDEMEYİN' ÇAĞRISI YAPILDI
Ankara Tabip Odası, “Şehir Hastaneleri kamu kaynaklarını sömürmeye devam ederken projeleri üstlenen şirketler usulsüzlüklere ve kural tanımamazlıklara imza atmayı sürdürüyor. Sağlık politikalarının nasıl oluşturulduğu ve sağlığa ayrılan kaynağın nasıl kullanılacağı politik tercihtir. “Milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak” diye reklamı yapılan Şehir Hastaneleri sağlık bütçesinin özel sektöre kaynak aktarılmasında kullanılan araçlardan birine dönüşmüş olup, halkın sağlığından önce şirketlerin kârı öncelikli hale gelmiştir. Kamu zararına neden olan Şehir Hastaneleri için yapılan sözleşmeler feshedilmeli, kira ve hizmet bedeli ödemeleri sonlandırılmalıdır. Şehir Hastaneleri ödemeleri 'tiksindirici borç' kabul edilerek, şirketlere herhangi bir ödeme yapılmamalı” ifadelerini kullandı.