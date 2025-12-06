Şehir hastaneleri için ‘tiksindirici borç’ çıkışı

Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle inşa edilen şehir hastanelerinin bütçeye bindirdiği yük yeniden gündemde. Ankara Tabip Odası, yaptığı açıklamada şehir hastanelerinin “kamunun kaynaklarını yutan bir kara delik” haline geldiğini vurguladı.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde hemşireleri isyan ettiren uygulama!

Şehir hastanesinde skandal görüntü! Cumhuriyetin kurucusuna yer verilmedi

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın 2025 bütçe teklifinde şehir hastaneleri için 104 milyar 602 milyon 82 bin TL ödenek öngörüldüğü, ancak yıl tamamlanmadan harcamanın 106 milyar 430 milyon 412 bin 570 TL’ye ulaştığına dikkat çekildi. Tabip Odası, bu tabloyun KÖİ modelinin sürdürülemez olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

'TİKSİNDİRİCİ BORÇ' DENİLDİ 'ÖDEMEYİN' ÇAĞRISI YAPILDI