Şehir hastaneleri için ‘tiksindirici borç’ çıkışı

Şehir hastaneleri için ‘tiksindirici borç’ çıkışı
Yayınlanma:
Ankara Tabip Odası, şehir hastanelerinin bütçeyi aşarak “kamunun kaynaklarını yutan bir kara deliğe” dönüştüğünü belirterek KÖİ modelinin derhal sonlandırılmasını ve yapılan ödemelerin “tiksindirici borç” sayılarak şirketlere ödeme yapılmaması gerektiği belirtildi.

Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle inşa edilen şehir hastanelerinin bütçeye bindirdiği yük yeniden gündemde. Ankara Tabip Odası, yaptığı açıklamada şehir hastanelerinin “kamunun kaynaklarını yutan bir kara delik” haline geldiğini vurguladı.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde hemşireleri isyan ettiren uygulama!Kayseri Şehir Hastanesi'nde hemşireleri isyan ettiren uygulama!

Şehir hastanesinde skandal görüntü! Cumhuriyetin kurucusuna yer verilmediŞehir hastanesinde skandal görüntü! Cumhuriyetin kurucusuna yer verilmedi

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın 2025 bütçe teklifinde şehir hastaneleri için 104 milyar 602 milyon 82 bin TL ödenek öngörüldüğü, ancak yıl tamamlanmadan harcamanın 106 milyar 430 milyon 412 bin 570 TL’ye ulaştığına dikkat çekildi. Tabip Odası, bu tabloyun KÖİ modelinin sürdürülemez olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

'TİKSİNDİRİCİ BORÇ' DENİLDİ 'ÖDEMEYİN' ÇAĞRISI YAPILDI

Ankara Tabip Odası, “Şehir Hastaneleri kamu kaynaklarını sömürmeye devam ederken projeleri üstlenen şirketler usulsüzlüklere ve kural tanımamazlıklara imza atmayı sürdürüyor. Sağlık politikalarının nasıl oluşturulduğu ve sağlığa ayrılan kaynağın nasıl kullanılacağı politik tercihtir. “Milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak” diye reklamı yapılan Şehir Hastaneleri sağlık bütçesinin özel sektöre kaynak aktarılmasında kullanılan araçlardan birine dönüşmüş olup, halkın sağlığından önce şirketlerin kârı öncelikli hale gelmiştir. Kamu zararına neden olan Şehir Hastaneleri için yapılan sözleşmeler feshedilmeli, kira ve hizmet bedeli ödemeleri sonlandırılmalıdır. Şehir Hastaneleri ödemeleri 'tiksindirici borç' kabul edilerek, şirketlere herhangi bir ödeme yapılmamalı” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Türkiye
Kafası kesilen çobanın son görüntüsü ortaya çıktı
Kafası kesilen çobanın son görüntüsü ortaya çıktı
MHP'nin teklifi emeklinin dişinin kovuğuna bile gitmedi
MHP'nin teklifi emeklinin dişinin kovuğuna bile gitmedi