Seçim mi geliyor? İktidara yakın gazete 'vatandaşlık maaşını' duyurdu!

Seçim mi geliyor? İktidara yakın gazete 'vatandaşlık maaşını' duyurdu!
Yayınlanma:
AKP'nin 2023 seçim vaatlerinden birisi olan vatandaşlık maaşının 2026 yılında hayata geçirileceği iktidara yakın gazete tarafından öne sürüldü. İddiaya göre bir evdeki gelir asgari ücretin altındaysa bu haneye destek verilecek, ailedeki en az bir kişi iş gücüne katılana kadar ödemeler de devam edecek. 2023 seçim vaadinin erken seçim tartışmalarında gelmesi 'seçim mi geliyor' dedirtti.

Her seçim döneminde birbirinden farklı birçok vaat veren AKP'nin 2023 seçimindeki dikkat çeken vaatlerinden birisi de vatandaşlık maaşıydı. Ancak seçimlerin ardından tarihinin en büyük ekonomik buhranlarından birisini yaşayan Türkiye'de bu vaat hayata geçirilemedi.

“Geçinemiyoruz” haykırışları arasında erken seçim talebi!“Geçinemiyoruz” haykırışları arasında erken seçim talebi!

2023 VAADİ ERKEN SEÇİM VAADİNE Mİ DÖNÜYOR?

Son seçimlerin ardından 2024 yılında yapılan yerel seçimlerde AKP'nin ağır bir yenilgi almasının ardından hem muhalefet tarafından hem de kamuoyu tarafından erken seçim talep edildi. Hükümet bu noktada henüz yeşil ışık yakmasa da kamuoyu araştırmalarında seçimlerin erken yapılması görüşü ağır basıyor. AKP'nin bir önceki genel seçimlerde vaat ettiği vatandaşlık maaşının yeniden gündeme gelmesi 'seçim mi geliyor?' sorusunu sordurdu.

para-1.webp

HANE BAZLI ÖDEME

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre vatandaşlık maaşı 2026 yılında pilot olarak hayata geçirilecek. Bu sistem ile aylık geliri asgari ücretin altında olan hanelere, evden bir kişinin iş gücüne katılana kadar ödemeler yapılacak.

Söz konusu haberde şu ifadeler kullanıldı:

Vatandaşlık Maaşı uygulaması, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi çerçevesinde hayata geçirilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen ve ilgili diğer bakanlıkların destek verdiği ‘Vatandaşlık maaşı’ uygulaması ile her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir gelire sahip olması hedefleniyor. Program ile geliri asgari ücret seviyesinin altında olan hanelere destek verilmesi amaçlanıyor. Ailede kimsenin çalışmadığı veya bir haneye asgari ücretten az ücret girdiği durumlarda, ailede en az bir kişi iş gücüne katılana kadar devam edecek. Bir yandan da bu hanelerde çalışabilecek durumda olanların iş bulmasına yönelik destekler sağlanacak.

2026 yılında başlatılacak uygulama önce pilot olarak seçilen illerden başlatılacak. Daha sonra uygulamanın çıktılarından yola çıkılarak, Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının altyapısı oluşturulacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak