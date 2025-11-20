Seçim mi geliyor? İktidara yakın gazete 'vatandaşlık maaşını' duyurdu!

Her seçim döneminde birbirinden farklı birçok vaat veren AKP'nin 2023 seçimindeki dikkat çeken vaatlerinden birisi de vatandaşlık maaşıydı. Ancak seçimlerin ardından tarihinin en büyük ekonomik buhranlarından birisini yaşayan Türkiye'de bu vaat hayata geçirilemedi.

“Geçinemiyoruz” haykırışları arasında erken seçim talebi!

2023 VAADİ ERKEN SEÇİM VAADİNE Mİ DÖNÜYOR?

Son seçimlerin ardından 2024 yılında yapılan yerel seçimlerde AKP'nin ağır bir yenilgi almasının ardından hem muhalefet tarafından hem de kamuoyu tarafından erken seçim talep edildi. Hükümet bu noktada henüz yeşil ışık yakmasa da kamuoyu araştırmalarında seçimlerin erken yapılması görüşü ağır basıyor. AKP'nin bir önceki genel seçimlerde vaat ettiği vatandaşlık maaşının yeniden gündeme gelmesi 'seçim mi geliyor?' sorusunu sordurdu.

HANE BAZLI ÖDEME

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre vatandaşlık maaşı 2026 yılında pilot olarak hayata geçirilecek. Bu sistem ile aylık geliri asgari ücretin altında olan hanelere, evden bir kişinin iş gücüne katılana kadar ödemeler yapılacak.

Söz konusu haberde şu ifadeler kullanıldı: