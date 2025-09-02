Sazlık alanda erkek cesedi bulundu

Erzurum'da sazlık alanda erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin kimliğine ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Erzurum'da, D100 kara yolu üzerinde bir otomotiv servisinin sahibi, iş yerinin yakınlarındaki sazlık bir alanda duyduğu seslerden şüphelenip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi.

DALGIÇLAR CANSIZ BEDENİ BULDU

AFAD’a bağlı dalgıç ekipleri sazlık alana girerek arama çalışması yaparken bir erkeğe ait olduğu anlaşılan cesedi buldu.

Aynı iş yerinde gece bekçiliği yapan Ahmet Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yeri sahibinin bölgede sesler duyması üzerine durumu polise ihbar ettiklerini söyledi.

"SUYUN ÜZERİNDE HAREKETSİZ YATIYORDU"

Çevrede bir süre araştırma yaptıklarını anlatan Coşkun, "Işıklarla araştırma yaptık ama bir şey göremedik, polisler geldikten sonra gittik ağaçların dibine orada adamı fark ettik. Suyun üzerinde hareketsiz yatıyordu." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

