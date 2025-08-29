Saz hocası ders verdiği yedi çocuğu istismar etti! Cezası belli oldu

Mersin Tarsus'da saz öğretmenliği de yapan müzik aletleri satan iş yeri sahibi, kurs verdiği çocuklara cinsel istismarda bulundu. Ağır Ceza Mahkemesi, şahsa toplamda 159 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

