Saz hocası ders verdiği yedi çocuğu istismar etti! Cezası belli oldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde müzik aletleri satan iş yeri sahibi S.G, saz kursu verdiği çocukları istismar etti.
S.G, beş çocuğa cinsel istismarda bulundu. İki çocuğa karşı da müstehcenlik suçu işledi.
Tutuklu saz öğretmeni S.G, Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
Mahkeme heyeti, 5 mağdur çocuğa karşı "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 147 yıl, 2 çocuğa karşı da "müstehcenlik" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Heyet, mağdurlardan birine karşı "çocuğun basit cinsel istismarı" suçundan beraat ettirilen ve toplamda 159 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
S.G, istismara uğrayan bir çocuğun ailesi tarafından yapılan şikayetle 22 Nisan'da tutuklanmıştı.
Şahsın, cep telefonu incelenmiş birçok çocuğu istismarda bulunduğuna dair kanıt çıkmıştı.
Valilik de da müzik aletleri satan iş yerini ruhsatsız kurs faaliyeti vermesi nedeniyle mühürlemişti.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)