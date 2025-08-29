Saz hocası ders verdiği yedi çocuğu istismar etti! Cezası belli oldu

Saz hocası ders verdiği yedi çocuğu istismar etti! Cezası belli oldu
Yayınlanma:
Mersin Tarsus'da saz öğretmenliği de yapan müzik aletleri satan iş yeri sahibi, kurs verdiği çocuklara cinsel istismarda bulundu. Ağır Ceza Mahkemesi, şahsa toplamda 159 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde müzik aletleri satan iş yeri sahibi S.G, saz kursu verdiği çocukları istismar etti.

S.G, beş çocuğa cinsel istismarda bulundu. İki çocuğa karşı da müstehcenlik suçu işledi.

Tutuklu saz öğretmeni S.G, Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, 5 mağdur çocuğa karşı "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 147 yıl, 2 çocuğa karşı da "müstehcenlik" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Heyet, mağdurlardan birine karşı "çocuğun basit cinsel istismarı" suçundan beraat ettirilen ve toplamda 159 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

S.G, istismara uğrayan bir çocuğun ailesi tarafından yapılan şikayetle 22 Nisan'da tutuklanmıştı.

Şahsın, cep telefonu incelenmiş birçok çocuğu istismarda bulunduğuna dair kanıt çıkmıştı.

Valilik de da müzik aletleri satan iş yerini ruhsatsız kurs faaliyeti vermesi nedeniyle mühürlemişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Türkiye
Adıyaman'da 2 grup arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü
Adıyaman'da 2 grup arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü
Ehliyetine el konulanlar dört gözle bekliyor: Af gelecek mi?
Ehliyetine el konulanlar dört gözle bekliyor: Af gelecek mi?