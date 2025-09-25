Sayıştay raporu: MEB personeli gerekli şartları taşımıyor

Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024 yılına ait raporunu yayımladı. Raporda, MEB’in AR-GE kadrolarında aranan şartları taşımayan personelin çalıştırıldığı tespit edildi.

T24'ten Ceren Bala Teke'nin haberine göre, Sayıştay tarafından yayımlanan raporda, Milli Eğitim Bakanlığı AR-GE biriminde çalışan personelin, görevlerini yerine getirmek için gereken niteliklere sahip olmadığı belirtildi.

"HİZMET İÇİ EĞİTİM ALMAMIŞ"

Rapora göre, il milli eğitim müdürlüklerinin AR-GE birimine alınan personel; hizmet içi eğitim almamış, proje hazırlama ve uygulama tecrübesine sahip değil ve yabancı dil şartını sağlamıyor.

GEREKEN ŞARTLAR AKTARILDI

MEB’in AR-GE biriminde görev yapacak personelde bulunması gereken şartlar şöyle açıklandı:

“-Görevlendirilecek personelin iyi seviyede bilgisayar ve ofis programlarını kullanabilmelidir,

-En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmalıdır,

-Seyahate ve il içi veya il dışı görevlendirilmeye engel bir rahatsızlığının bulunmamasının zorunludur,

-Yabancı Dil Seviye Tespit sınavında gerekli puanı alması gerekir,

-30 saatlik hizmet eğitimini tamamlamalıdır.”

MEB, ÇALIŞMA BAŞLATTIĞINI BELİRTTİ

Raporda ilgili personelin gerekli şartları sağlamadığının altı çizilerek; “İl milli eğitim müdürlüklerindeki AR-GE birimlerinde görevlendirilen personel içerisinde alanlarına ait konularda hizmet içi eğitim almamış kişilerin bulunduğu, bazılarının proje hazırlama ve uygulama tecrübesine sahip olduklarının belgelenmediği ve gerekli dil şartına sahip olmadıkları tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

MEB ise konuya ilişkin, raporda belirlenen eksikliklerin giderilmesi için başlatıldığını ifade etti.