Sayıştay Eleme Sınavı yarın yapılacak
Yayınlanma:
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı'nın (2025-Sayıştay Eleme) yarın Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir e-sınav merkezlerinde yapılacağını bildirdi. Sınava toplam 4 bin 122 aday katılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-Sayıştay Eleme Sınavı'nın yarın (1 Kasım Cumartesi) gerçekleştirileceğini duyurdu. Sınav, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir e-sınav merkezlerinde toplam 38 salonda uygulanacak.

Sınav saat 13.45’te başlayacak ve adayların saat 13.30’dan sonra binalara alınmayacağı bildirildi. Adaylara sınavda toplam 140 dakika cevaplama süresi tanınacak ve engelli adaylar için bu süreye 30 dakika ek süre uygulanacak.

SINAVIN İÇERİĞİ VE KATILIM ŞARTLARI

Sınavda adaylara; Genel Yetenek Testi'nden 35 soru, Genel Kültür Testi'nden 10 soru ve Alan Bilgisi Testi kapsamında İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe testlerinden 15'er soru olmak üzere toplam 140 soru yöneltilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava katılım koşullarına ilişkin bilgi vererek, sınava hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olanların katılabileceğini belirtti. Bu kapsamda sınava toplam 4 bin 122 adayın katılacağı kaydedildi.

Başkan Ersoy, sınava 14 engelli adayın katılacağını ve şehit/gazi eş ve çocukları ile gazilerin sınav ücretinden muaf tutulması hakkından 41 adayın yararlandığını söyledi. Sınavda emniyet personeli de dahil olmak üzere toplam 305 görevli yer alacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

ÖSYM, sınav günü kimlik kartını kaybeden, kimliği bulunmayan veya kimliğinde T.C. kimlik numarası ya da fotoğrafı bulunmayan adayların mağdur olmaması için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını bildirdi. Prof. Dr. Ersoy, sınavın sorunsuz şekilde yürütülmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, tüm adaylara başarılar diledi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

