İsmail Saymaz skandalı gündeme getirmişti: Tercih listesi değiştirilen öğrenciye güzel haber

Kişisel verilerin ele geçirilmesi skandalına her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak halktv.com.tr yazarı gazeteci İsmail Saymaz, 22 Ekim'de yayınlanan "Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?" başlıklı yazısıyla, "ÖSYM tercihlerinin değiştirilmesi" skandalını gündeme getirdi.

Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?

SKANDALI İSMAİL SAYMAZ TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE TAŞIDI

Saymaz, söz konusu yazısında bu skandalı ilk fark edenin, İzmirli C.Ş. isimli bir kız öğrenciydi. 21-22 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) sayısal alanında 23.007. olan C.Ş., tıp fakültesine girmesine yetecek bir puan almıştı. Üniversite tercihlerinin yapılacağı son gün, 13 Ağustos gecesi, babasıyla birlikte ÖSYM’nin sayfasına girerek, listesine son şeklini verdi. İlk 22 sıraya kamu üniversitelerinin tıp fakültelerini işaretledi. Son iki tercihinde diş hekimliği fakültelerini yazdı.

HEM CİMER'E YAZDI HEM SAVCILIĞA BAŞVURDU

Ertesi gün sabah 00.07’de tercihlerine göz gezdirmek için yeniden sayfaya giren C.Ş., tercih listesinin değiştirildiğini ve özel üniversitelerin yaşlı bakım bölümlerinin seçildiğini gördü.

Babasıyla birlikte gece karakola giderek şikayetçi olan C.Ş., hem Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne yazdı hem de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

ÖSMY'YE DE DAVA AÇTILAR

Aynı gün babasıyla birlikte Ankara'ya giden C.Ş., ÖSYM’ye dilekçe verdi ve kurum aleyhine Ankara 24. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

C.Ş., ÖSYM'ye sunduğu dilekçesinde, listenin bilgisi ve rızası dışında değiştirildiğini ve kendisinin işaretlediği tercihlerin geçerli olmasını istedi. Bu listeyi gösteren ekran görüntüsünü ÖSYM’ye sundu. ÖSYM ise YSK Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun ikinci maddesindeki ‘tercih süresi bittikten sonra değişiklik yapılmayacağı’ hükmünü hatırlatarak, tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali gibi taleplerini içeren dilekçelerin kabul edilmeyeceğini ifade etti ve talebi reddetti.

"SORUMLULUK ADAYA BIRAKILAMAZ"

C.Ş. ve ailesi Ankara 24. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, 15 Ekim’de C.Ş.’yi haklı bularak işlemi iptal etti.

Kararda, C.Ş.’nin tercihlerini 13 Ağustos’ta saat 23.28’de onaylayıp ekran görüntüsü aldığı ifade ediliyor. Yedi dakika sonra listenin güncellendiği, C.Ş.’nin tercihleri arasında yer almayan, puanıyla örtüşmeyen, başarı sıralaması düşük olan yaşlı bakım bölümünün ön sıralara yazıldığı kaydedildi. Savcılıkça yapılan incelemede, İstanbul Ümraniye’de yaşayan M.H.C.’ye ait IP adresinden sisteme girildiği belirtildi. M.H.C.’nin suçlamaları kabul etmediği, ancak bu kişiye ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ iddiasıyla dava açıldığı belirtildi.

SADECE ÖSYM DEĞİLMİŞ

İsmail Saymaz, 23 Ekim'de yayınlanan, "KPSS tercihlerine de müdahale etmişler" başlıklı yazısında bu skandalın ÖSYM tercihleriyle sınırlı olmadığını ve KPSS tercihlerinin de değiştirildiğini ortaya çıkardı.

KPSS tercihlerine de müdahale etmişler

ÖSYM'DEN SAYMAZ'I ARADILAR: C.Ş'NİN GÖZÜ AYDIN

İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ÖSYM tarafından arandığını ve Ankara 24. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararın, kendilerine ulaştığını bildirdiklerini kaydetti. Saymaz, C.Ş.'ye, sistemde gözüken tercih listesine göre işlem yapılacağını duyurdu.

İsmail Saymaz'ın paylaşımı şöyle: