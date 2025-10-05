Sayısı 510 bini aştı: Kentte her 3 araçtan 1'i motosiklet oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Antalya'da 2024 Mayıs ayında 1 milyon 498 bin 295 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı, 2025 Mayıs ayında 1 milyon 613 bin 694'e ulaştı.

Taşıt artış oranı, nüfus artış oranının üzerine çıkarak, trafik yükünü artırdı.

HER 3 ARAÇTAN 1'İ MOTOSİKLET

Aynı dönemde 510 bini aşan motosikletlerin kent trafiğindeki payı yüzde 32'ye yükseldi.

Ocak- Temmuz 2025 döneminde trafiğe kaydedilen 5 bin 380 motosiklet, aynı dönemde kaydedilen 4 bin 117 otomobili geride bıraktı. Böylece motosiklet, kentte en çok tercih edilen araç türü oldu.

"EKİPMANSIZ VE HIZLI KULLANMAYIN"

Motosiklet Sürücüleri Federasyonu Antalya İl Başkan Yardımcısı Tansel Göçmen (45), motosikletin kentte çok tercih edilen bir ulaşım aracı olduğunu belirtti.