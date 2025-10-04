Trafik cezalarına dev zam yolda: İşte belirlenen yeni rakamlar

Hükûmet tarafından hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen yeni kanun teklifi, trafik cezalarında artışlar öngörüyor. Teklifte ehliyetsiz araç kullanana 40 bin, trafikte makas atana 180 bin, sahte plaka kullanana 280 bin lira ceza kesilmesi gibi maddeler yer alıyor. Kaza yerinden kaçan sürücüler için ise para cezasının yanı sıra hapis cezası getirilmesi planlanıyor.

TEKLİFİN MECLİS GÜNDEMİNE GELMESİ BEKLENİYOR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, geçtiğimiz yasama döneminde Meclis Başkanlığı'na sunulan Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklikler içeren kanun teklifinin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Yeni kanun teklifi hız sınırı, radar uygulamaları ve ceza miktarlarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeriyor.

BAZI İHLALLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN YENİ CEZA MİKTARLARI

Teklif kapsamında yer alan düzenlemelere göre, araç kullanırken telefonla konuşanlara 5 bin lira, emniyet kemeri takmayanlara 2 bin 500 lira, kırmızı ışıkta geçenlere 5 bin lira, hız sınırını aşanlara ise 30 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANIMINA YÖNELİK DÜZENLEME

Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara 40 bin, sürücü belgesi daha önceden iptal edildiği hâlde araç kullananlara ise 200 bin lira para cezası verilmesi teklifte yer alıyor.

TEHLİKELİ MANEVRALARIN CEZASI ARTIRILIYOR

Trafiği tehlikeye sokarak "makas" atan sürücülere 180 bin lira, "drift" yapanlara ise 140 bin lira ceza uygulanması planlanıyor.

ALKOLLÜ SÜRÜŞ, SAHTE PLAKA VE KAZA YERİNİ TERKE YENİ YAPTIRIMLAR

Teklife göre, ambulans ve itfaiyeye yol vermemenin cezası 46 bin lira, sahte plaka kullanmanın cezası 280 bin lira, alkollü araç kullanmanın cezası ise 25 bin lira olarak düzenleniyor. Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında olay yerini terk eden sürücülerin 46 bin lira para cezası ile 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülüyor.

SALDIRGAN SÜRÜŞ VE "DUR" İHTARINA UYMAMAYA YÜKSEK CEZALAR

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanması, sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınması ve araçlarının 30 gün süreyle trafikten men edilmesi teklifte bulunuyor. Trafik denetimleri sırasında "dur" ikazına uymayarak kaçanlara ise 200 bin lira ceza verilmesi, ehliyetlerine 60 gün el konulması ve araçlarının 60 gün trafikten men edilmesi planlanıyor.

Diğer Cezalar ve Uygulamalar

Kanun teklifinde yer alan diğer bazı maddeler ise şunları içeriyor: