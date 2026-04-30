Savcılık 'Şarkı cinsel arzuyu tahrik ediyor' dedi Mabel Matiz'e ceza istedi!

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında “Perperişan” isimli şarkısının sözleri gerekçe gösterilerek açılan “müstehcenlik” davasının üçüncü duruşması bugün görüldü.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Mabel Matiz katılmadı. Savcı, mütalaasında ünlü şarkıcının üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti. İddianamede Matiz'in "müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

Aile Bakanlığı avukatı da beyanlarında şöyle dedi:

"Cinsel çağrışımlar yapıldığı çok açık. Edebe aykırılık da mevcut burada. Burada bu suçlamaların yer aldığını düşündüğümüzden sanığın cezalandırılması gerektiğini düşünüyoruz."

T24'ün haberine göre, bugün görülen duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcının mütalaasında şu ifadeler yer aldı:

"Yargılamaya konu şarkı sözleri 'müstehcenlik' suçu açısından bir bütün halde değerlendirildiğinde; söz konusu şarkı ve sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar yaratan mahiyette olduğu, şarkı içeriğinde objektif manada cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı ve söz konusu betimlemelerin herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabileceği, ayrıca şarkının dijital platformlar üzerinden herhangi bir yaş sınırlaması uygulanmaksızın, yani çocuklara ulaşması engellenmek anlamına gelebilecek herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın paylaşıldığı ve bu haliyle çocukların da söz konusu içeriğe herhangi bir sınırlama olmaksızın erişebildiği, yine bu anlamda Küçüklerin Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunun cevabi yazısından anlaşılacağı üzere bahse konu şarkı ve sözlerinin çocukların üstün yararını zedelediğinin belirlendiği, bu suretle anılan şarkı ve sözlerinin halkın ar ve haya duygularını incitecek, cinsel arzuları tahrik ve istismar edecek şekilde genel ahlaka aykırı ve özellikle çocukların üstün yararını zedeleyecek nitelikte olduğu, tespit olmakla, sanığın cezalandırılmasını talep ederiz."