Sarıyer'de toprak kayması! 4 bina tahliye edildi

Sarıyer Rumeli Kavağı Mahallesi'nde dün gece saat 22.20 sıralarında şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Bir binanın bitişiğinde bulunan merdivenin altındaki toprağın kayması sonucu merdiven büyük bir gürültüyle çöktü.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE 4 BİNA BOŞALTILDI

Olay sonrası bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve belediye ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, çökmenin çevredeki yapılar için risk oluşturduğu tespit edildi. Bu kapsamda, 9 daireden oluşan toplam 4 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Binalarda ikamet eden 31 kişi evlerinden tahliye edilerek güvenli alanlara yönlendirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Toprak kaymasının boyutu ve çöken merdiven çevresindeki riskli alanlar dron ile havadan görüntülendi. Bölgeye sevk edilecek yapı mühendislerinin, binaların statik durumunu ve zemindeki hareketliliği detaylı bir şekilde raporlayacağı öğrenildi. Mühendislerin incelemesi tamamlanana kadar binalara girişlere izin verilmeyeceği belirtildi.