Sarıyer'de toprak kayması! 4 bina tahliye edildi

Yayınlanma:
Sarıyer Rumeli Kavağı Mahallesi'nde şiddetli yağışın tetiklediği toprak kayması sonucu bir binanın merdiveni çökerken, bölgedeki 4 bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edilerek 31 kişi evlerinden çıkarıldı.

Sarıyer Rumeli Kavağı Mahallesi'nde dün gece saat 22.20 sıralarında şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Bir binanın bitişiğinde bulunan merdivenin altındaki toprağın kayması sonucu merdiven büyük bir gürültüyle çöktü.

dron-2.jpg

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE 4 BİNA BOŞALTILDI

Olay sonrası bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve belediye ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, çökmenin çevredeki yapılar için risk oluşturduğu tespit edildi. Bu kapsamda, 9 daireden oluşan toplam 4 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Binalarda ikamet eden 31 kişi evlerinden tahliye edilerek güvenli alanlara yönlendirildi.

Polisten kaçarken önce kamyona sonra yayaya çarptıPolisten kaçarken önce kamyona sonra yayaya çarptı

dron-1.jpg

İNCELEME BAŞLATILDI

Toprak kaymasının boyutu ve çöken merdiven çevresindeki riskli alanlar dron ile havadan görüntülendi. Bölgeye sevk edilecek yapı mühendislerinin, binaların statik durumunu ve zemindeki hareketliliği detaylı bir şekilde raporlayacağı öğrenildi. Mühendislerin incelemesi tamamlanana kadar binalara girişlere izin verilmeyeceği belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

