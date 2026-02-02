Motokurye ile sürücü arasındaki tartışmaya dahil olan 5 kişiye ceza

Yayınlanma:
İstanbul Beylikdüzü'nde bir motokurye ile otomobil sürücüsü arasında başlayan trafik tartışması, yoldan geçen başka bir araçtaki yolcuların da olaya dahil olmasıyla büyüdü. Sanal devriye ekiplerinin görüntüler üzerinden yaptığı takip sonucu, olaya karışan 5 kişi yakalanarak cezalandırıldı.

29 Ocak Perşembe günü Adnan Kahveci Mahallesi’nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir sebeple motokurye ile bir sürücü tartışmaya başladı. Bu sırada olayla doğrudan ilgisi olmayan başka bir araçtan inen kişiler de motokuryeye yönelik sözlü ve fiziki müdahalede bulunarak trafiği kilitledi. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

5 KİŞİYE PARA CEZASI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda kimliklerini belirledikleri O.Y., M.Ç., Y.E., Y.A. ve S.C.Ç. isimli şahıslara cezai işlem uyguladı.

Gaziantep'te dere yatağına yapılan deprem konutları 'heyelan' riski nedeniyle boşaltıldı!Gaziantep'te dere yatağına yapılan deprem konutları 'heyelan' riski nedeniyle boşaltıldı!

Söz konusu kişilere tehlikeli şerit değiştirme, yetersiz takip mesafesi bırakma ve trafiği duraklatma maddelerinden toplamda 12 bin 687 lira idari para cezası kesildi. Para cezasının yanı sıra, Türk Ceza Kanunu kapsamında haklarında adli işlem de başlatılan 5 şüpheli, gerekli işlemler için polis merkezine sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

