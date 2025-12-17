Sarıyer'de kayma meydana gelen bina tahliye edildi

Sarıyer'in Çamlıtepe Mahallesi'nde bir binada oluşan yapısal hasar, tedbir amaçlı tahliyeye yol açtı. Akgün Sokak'ta petshop olarak kullanılan 2 katlı binanın ikinci katında meydana gelen çatlaklar, çevrede endişe yarattı.

BİNANIN KOLON VE DUVARLARINDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

İş yerinin ikinci katındaki kolonlarda ve duvarlarda beliren çatlaklar, binada kısmi bir kaymaya neden oldu. Çevredeki bina sakinleri, iş yerinden gelen çatırdama seslerini duyarak durumu yetkililere bildirdi.

6 katlı binanın bahçesi çöktü: Çatlakların oluştuğu binada tahliye kararı verilmedi

İTFAİYE VE POLİS İNCELEME YAPTI

Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı teknik incelemede, binanın taşıyıcı kolonlarında ve duvarlarında ciddi çatlaklar tespit edildi. Ayrıca binanın yanındaki bir gecekonduya doğru kayma eğiliminde olduğu da belirlendi.

İnşaat çalışmasının yanındaki 2 binada çatlaklar oluştu: 15 kişi tahliye edildi

BİNA GÜVENLİK TEDBİRİ İLE BOŞALTILDI VE MÜHÜRLENDİ

Tespit edilen yapısal riskler nedeniyle, güvenlik tedbiri olarak binanın tamamen boşaltılmasına karar verildi. Yetkililer, incelemelerini tamamladıktan sonra binanın mühürlenmesi talimatını verdi. Binanın çevresi güvenlik şeridi ile çevrilerek kapatıldı.