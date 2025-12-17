Sarıyer'de kayma meydana gelen bina tahliye edildi

Sarıyer'de kayma meydana gelen bina tahliye edildi
Yayınlanma:
Sarıyer'de, kolonlarında ve duvarlarında oluşan çatlaklar ile kısmi kayma tespit edilen 2 katlı bina, güvenlik tedbiri olarak boşaltıldı ve mühürlendi.

Sarıyer'in Çamlıtepe Mahallesi'nde bir binada oluşan yapısal hasar, tedbir amaçlı tahliyeye yol açtı. Akgün Sokak'ta petshop olarak kullanılan 2 katlı binanın ikinci katında meydana gelen çatlaklar, çevrede endişe yarattı.

BİNANIN KOLON VE DUVARLARINDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

İş yerinin ikinci katındaki kolonlarda ve duvarlarda beliren çatlaklar, binada kısmi bir kaymaya neden oldu. Çevredeki bina sakinleri, iş yerinden gelen çatırdama seslerini duyarak durumu yetkililere bildirdi.

6 katlı binanın bahçesi çöktü: Çatlakların oluştuğu binada tahliye kararı verilmedi6 katlı binanın bahçesi çöktü: Çatlakların oluştuğu binada tahliye kararı verilmedi

İTFAİYE VE POLİS İNCELEME YAPTI

Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı teknik incelemede, binanın taşıyıcı kolonlarında ve duvarlarında ciddi çatlaklar tespit edildi. Ayrıca binanın yanındaki bir gecekonduya doğru kayma eğiliminde olduğu da belirlendi.

İnşaat çalışmasının yanındaki 2 binada çatlaklar oluştu: 15 kişi tahliye edildiİnşaat çalışmasının yanındaki 2 binada çatlaklar oluştu: 15 kişi tahliye edildi

BİNA GÜVENLİK TEDBİRİ İLE BOŞALTILDI VE MÜHÜRLENDİ

Tespit edilen yapısal riskler nedeniyle, güvenlik tedbiri olarak binanın tamamen boşaltılmasına karar verildi. Yetkililer, incelemelerini tamamladıktan sonra binanın mühürlenmesi talimatını verdi. Binanın çevresi güvenlik şeridi ile çevrilerek kapatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Türkiye
Kağıthane’de makas atan araç tıra çarptı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Kağıthane’de makas atan araç tıra çarptı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Suriyeli sahte avukat enselendi
Suriyeli sahte avukat enselendi