Sarıyer’de kahvehane tartışmasında silah konuştu

Yayınlanma:
Sarıyer'de bir kahvehanede başlayan tartışma, sokakta silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılırken, saldırganın kaçtığı bildirildi.

Sarıyer'in Bahçeköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde silahlı bir kavga yaşandı. İddiaya göre İnönü Caddesi'ndeki bir kahvehanede iki kişi arasında başlayan tartışma, sokakta silahlı kavgaya dönüştü.

SOKAKTA SİLAHLI KAVGA

Kahvehanede araya girenler tarafından ayrılan taraflar, sokağa çıktıktan sonra kavgayı sürdürdü. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine taraflardan biri, belindeki silahı çekerek Abidin Y.'nin bacağına ateş etti.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Abidin Y.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu ambulansla hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Olay yeri inceleme ekipleri, kavganın yaşandığı sokak ve çevresinde detaylı incelemelerde bulundu. Soruşturma kapsamında şüphelinin yakalanması için operasyonun sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

