Son Dakika | Gümüşhane Üniversitesi’nde memur silahla rehin alındı

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde bir memur iddiaya göre başka bir memur tarafından silahla odasında rehin alındı.

Fakülte binası tahliye edildi, özel harekat polisleri sevk edildi. Polis ekipleri, rehin alan şahsı ikna çalışmalarına başladı.

VALİ GELSİN ŞARTI

Gümüşhane yerel medyasından Gümüşkoza'nın haberine göre rehin alan şahsın, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş'un gelmesini şart koştu. Şahsın, "Vali Bey gelmeden rehin aldığım kişiyi bırakmayacağım" dediği iddia edildi.

Sosyal medyada bir öğrencinin paylaştığı videoda, özel harekat polislerinin takviye ekiple üniversite kampüsüne geldiği dile getirildi.

Gümüşhane Valisi Baruş'un okula geldiğini de videoyu çeken öğrenci aktardı.