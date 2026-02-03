Sarıyer'de iki gündür bekliyor: Yardım istemiyor

İstanbul Sarıyer açıklarında iki gün önce karaya oturan Komor Adaları bayraklı "Razouk" isimli kargo gemisi, kurtarma talebinde bulunmadan bekleyişini sürdürüyor.

KISIRKAYA AÇIKLARINDA SESSİZ BEKLEYİŞ

Romanya’nın Köstence Limanı’ndan yola çıkan ve İstanbul Boğazı’na seyreden gemi, henüz belirlenemeyen bir nedenle Kısırkaya açıklarında karaya oturdu. Olay yerine hızla sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, gemi kaptanının herhangi bir yardım talebinde bulunmaması dikkat çekiyor.

DAHA ÖNCE VURULMUŞTU

Karaya oturan gemiyle ilgili çarpıcı bir detay da gün yüzüne çıktı. Razouk isimli geminin, 22 Ocak tarihinde Rus limanlarına seyir halindeyken Kastamonu Cide açıklarında hava araçları tarafından vurularak hasar alan gemi olduğu belirlendi. Hasarlı halde yoluna devam eden gemi Sarıyer'de karaya oturdu.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Resmi bir yardım çağrısı yapılmasa da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin tedbir amaçlı bölgedeki bekleyişi sürüyor.