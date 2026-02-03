Kendilerinden küçük kızlara zorbalık yaptılar: O anları telefonla kaydettiler

Yayınlanma:
Bolu’da çocuk parkında yaşanan olayda, ortaokul çağındaki kız öğrenciler kendilerinden büyük bir kız grubunun saldırısına uğradı. Şiddet anları cep telefonuyla kaydedilirken, olaya karışan 4 çocuk hakkında işlem başlatıldı.

Bolu’da bir çocuk parkında yaşanan olayda, ortaokul çağındaki kız öğrenciler, yaşça kendilerinden büyük bir kız grubunun saldırısına uğradı. Saldırganlar, şiddet anlarını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Akran zorbalığı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Eziyet görüntülerine tutuklama talebiAkran zorbalığı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Eziyet görüntülerine tutuklama talebi

Olay, 8 Ocak tarihinde Sağlık Mahallesi’nde bulunan parkta meydana geldi. Okul çıkışı parka giden ortaokul öğrencileri, daha büyük yaştaki kızların hedefi oldu. Küçük yaştaki kızlar karların üzerine yatırılarak hakarete uğradı, yumruklandı ve yaşananlar görüntülendi. Çevredeki bazı vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrıldı.

parkta-kendilerinden-kucuk-kizlari-darb-1148265-341025.jpg

4 ÇOCUK HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Saldırıya uğrayan öğrencilerden birinin darp raporu aldığı öğrenilirken, aileler de olayla ilgili şikâyetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 4 çocuk hakkında işlem başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

