Akran zorbalığı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Eziyet görüntülerine altı gözaltı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, biri 20 yaşında olmak üzere yaşları 15 ile 17 arasında değişen altı çocuk akranlarını darbetti.

17 yaşındaki E.G'yi sıkıştıran akranları, çocuğa işkenceyi andıran bir muamelede bulundu. E.G'ye zorla “Ben senin karınım” sözleri söyletilip el öpmesi istendi. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekti.

17 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Görüntülerin yayılmasının ardından inceleme başlatıldığını belirten Emniyet, ilgili kişilerin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: