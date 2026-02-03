Akran zorbalığı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Eziyet görüntülerine altı gözaltı
İstanbul'un Maltepe ilçesinde, biri 20 yaşında olmak üzere yaşları 15 ile 17 arasında değişen altı çocuk akranlarını darbetti.
17 yaşındaki E.G'yi sıkıştıran akranları, çocuğa işkenceyi andıran bir muamelede bulundu. E.G'ye zorla “Ben senin karınım” sözleri söyletilip el öpmesi istendi. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekti.
17 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Görüntülerin yayılmasının ardından inceleme başlatıldığını belirten Emniyet, ilgili kişilerin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"01.02.2026 tarihinde Maltepe İlçesi Esenkent Mahallesinde meydana gelen ve bazı sosyal medya platformlarına yansıyan akran zorbalığı olayı ile ilgili;
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce derhal inceleme başlatılmıştır.
iconmiş incelemelerde, E.G.(17) isimli mağdur şahsın şüpheli şahıslarca darp ve tehdit edildiği
tespit edilmiştir.
Devam eden çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.P.(20) isimli şahıs ve B.D.(17), A.T.K.(17), U.E.(16), B.U.(16), Y.Y.(15) isimli yaşı küçük şahıslar yakalanmıştır.
Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."