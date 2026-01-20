17 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı!
Olay, dün gece saat 21.30 sularında Özgür Mahallesi Güzelleştirme Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel kavgaya evrildi. Kavga esnasında E.Y. (17), yanında bulunan bıçakla M.S. (17) isimli genci karın bölgesinden yaraladı.
YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI
Olayın ardından M.S., çevredeki arkadaşları tarafından araçla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Atlas Çağlayan'ın annesini tehdit edenlerin ifadeleri ortaya çıktı!
ŞÜPHELİ YAKALANDI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinden kaçan şüpheli E.Y., polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaşının küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen E.Y. hakkında adli süreç başlatıldı. Polis ekiplerinin olayın çıkış nedenine ilişkin incelemeleri sürüyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)