Atlas Çağlayan'ın annesini tehdit edenlerin ifadeleri ortaya çıktı!

İstanbul’un Güngören ilçesinde 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak katledilmesinin yankıları sürüyor. Cinayetin ardından acılı anne Gülhan Ünlü’ye sosyal medya ve telefon yoluyla tehdit mesajları gönderilirken Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Son dakika | Atlas cinayetinde 2 kişi daha gözaltına alındı

Sabah’ın haberine göre, tehdit mesajlarına ilişkin 4 kişi gözaltına alınırken soruşturmanın ilerleyen aşamasında 2 kişi daha yakalandı. 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

“BU MESAJLARI ATAN ŞAHIS BEN DEĞİLİM”

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli A.E., verdiği ifadesinde "Bu paylaşımı yapan şahıslar suçu benim üzerime atmak maksadıyla kanalımda bulunan ayrıcalıklardan faydalan kısmından videoda kullanılan bana ait maili kopyalayarak video içeriğini yapıştırmışlar, bu sebeple bağlantı linkine tıklandığı zaman benim hesabım çıkmaktadır, ancak kesinlikle bu paylaşımı yapan, bu mesajları atan şahıs ben değilim, kim olduklarını da bilmiyorum, serbest bırakılmama karar verilmesini talep ederim" ifadelerine yer verdi.

"HAKAN ÇAKIR DOSYASINDA DA SORUŞTURMA GEÇİRDİM"

18 yaşından küçük olan Y.T. ise, ifadesinde “Ö.F.A. benim kuzenim olur, kendisi beni PKK V404 duyuru isimli sitede site üye alımı ve çıkarılmasında görevlendirmişti, ben bu sitenin PKK ile herhangi bir bağlantısı olup olmadığını bilmiyorum, kuzenim olan Ö.F. +447…numaralı hattı kullanmaktadır, bu hattan benim Whatsapp'ıma bir link yolladı, ben linki açtığım zaman bahsedilen mesajın gönderilmiş olduğunu gördüm, telefon bana aittir, Hakan Çakır olayında da yine kuzenim Ö.F.A. sebebiyle bir soruşturma geçirdim, serbest bırakılmama karar verilmesini talep ederim" sözlerini sarf etti.

“BÖYLE BİR EYLEMDE BULUNMADIM”

Şüpheli S.T. ise, verdiği ifadede, “-05…numaralı hat tarafıma aittir, ancak bu hattı kardeşim Yusuf kullanmaktadır, +447… numaralı hattın kime ait olduğunu bilmiyorum, kardeşim Yusuf ya da bir başkasının Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit içerikli mesaj attığına ilişkin bilgiye sahip değilim, ben de böyle bir eylemde bulunmadım, serbest bırakılmama karar verilmesini talep ederim" ifadelerini kullandı.