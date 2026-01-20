Son dakika | Atlas cinayetinde 2 kişi daha gözaltına alındı

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Güngören’de bir kafede çıkan ‘yan bakma’ tartışmasında 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayete ilişkin hukuki süreç devam ederken Atlas'ın ailesi tehdit edildiğini duyurmuştu. Konuyla ilgili dün 3 kişi tutuklandı. Soruşturma sürerken Atlas'ın ailesini tehdit eden 2 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın 'yan baktın' tartışmasında bıçaklanarak yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunduğu ve anne Gülhan Çağlayan’ı tehdit ettiği tespit edilen 6 kişi dün gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Provokatif paylaşımlarda bulunan ve Atlas'ın ailesini tehdit eden 3 şüpheli ise tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı ve dün mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili soruşturma sürerken Atlas'ın ailesini tehdit eden 2 kişi daha gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

