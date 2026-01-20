Son dakika | Atlas cinayetinde 2 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın 'yan baktın' tartışmasında bıçaklanarak yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunduğu ve anne Gülhan Çağlayan’ı tehdit ettiği tespit edilen 6 kişi dün gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Provokatif paylaşımlarda bulunan ve Atlas'ın ailesini tehdit eden 3 şüpheli ise tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı ve dün mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öldürülen Atlas’ın annesini tehdit eden 3 şüpheli tutuklandı: İfadeleri ortaya çıktı

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili soruşturma sürerken Atlas'ın ailesini tehdit eden 2 kişi daha gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.