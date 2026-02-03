Meditopia, 100 şirketten 15 binden fazla çalışanın katılımıyla hazırladığı 2025 Çalışan Wellbeing Raporu sonuçlarını paylaştı. Rapor, Türkiye’deki çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığına dair çarpıcı bir tablo sundu. Araştırmaya göre, çalışanların en büyük stres kaynağı fiziksel sağlık sorunları ve uyku problemleri olarak öne çıktı.

Türkiye’de çalışanların genel esenlik skoru 100 üzerinden 54,8 olarak ölçüldü; bu, iyi oluş açısından kırılgan bir dengeye işaret etti. Yıl boyunca en sık hissedilen duygu yorgunluk olurken, çalışanların yüzde 48’i stresin temel sebebinin sağlık ve uyku sorunları olduğunu belirtildi.

ESENLİK SKORU 56,9’A ÇIKTI, KAYGI DEVAM EDİYOR

Marketing Türkiye’de yer alan habere göre, rapor çalışan dayanıklılığının şirketler için giderek daha kritik bir konu haline geldiğini ortaya koydu. Yılın son çeyreğinde genel esenlik skoru yüzde 56,9’a yükselerek, yılın ilk üç çeyreğine göre görece daha iyi bir tablo sergiledi. Ancak stres indeksi yüzde 65,6 ve kaygı indeksi yüzde 62,9 ile hala yüksek seviyelerde.

Çalışanların yüzde 37’si yıl boyunca en baskın duygu olarak yorgunluğu yaşarken, bu duruma fiziksel ağrılar ve bedensel zorlanmalar da eşlik ediyor. Uyku skorunun yüzde 50,4 puanda kalması, zihinsel yükün yanı sıra fiziksel toparlanmanın da yetersiz olduğunu gösterdi.. Buna karşın her 10 çalışandan 6’sı, 2026 yılına umutla bakıyor.

ÇALIŞANLARDA HAREKETSİZLİK VE UYKU SORUNU GENEL ESENLİĞİ ZORLUYOR

Rapora göre çalışanların yüzde 81’i fiziksel ağrı veya rahatsızlık yaşadığını ifade ederken, yüzde 54’ü hiç egzersiz yapmadığını belirtti. 36,8 puanla tüm esenlik kriterleri arasında en düşük değeri alan hareket indeksi, fiziksel aktivitenin çalışan hayatında geri planda kaldığını ortaya koydu. Buna karşılık, çalışanların yüzde 65’i grup egzersizlerini bireysel antrenmanlara göre daha motive edici buldu; bu da birlikte hareket etmenin teşvik edici etkisini gösterdi. Uzmanlar, hareketsizliğin orta seviyede kalan uyku kalitesini olumsuz etkileyerek genel esenlik dengesini zayıflattığını vurguladı.

İŞ HAYATI ÇALIŞANLARIN RUH HALİNİ BELİRLİYOR

Araştırma, iş yaşamının çalışanların ruh halini belirlemede kritik bir rol oynadığını gösterdi. Çalışanların yüzde 70’i, duygu durumlarını en çok iş ve eğitim hayatının etkilediğini belirtirken, aile ve sosyal ilişkilerin etkisi daha düşük kaldı. Sektörel dağılımda teknoloji sektörü 64,7 puanla Türkiye ortalamasının üzerinde yer alırken, e-ticaret sektörü 51,9 puanla ortalamanın altında kalarak tükenmişliğin daha yoğun hissedildiği alanlardan biri olarak öne çıktı.

WELLBEİNG ARTIK STRATEJİK BİR ÖNCELİK

Raporu yorumlayan Fatih Mustafa Çelebi, 2025 verilerinin çalışanların yorgunluk, stres ve kaygı ile yoğun şekilde mücadele ettiğini ortaya koyduğunu belirtti. Öte yandan çalışanların yüzde 58’inin 2026’ya umutla bakmasının, doğru adımlar atıldığında iyileşmenin mümkün olduğuna işaret ettiğini vurguladı.

Çelebi, wellbeing’in artık bir yan hak olmaktan çıkarak, çalışan bağlılığı ve kurumsal sürdürülebilirlik açısından kritik bir alan haline geldiğini söyledi. Uyku düzeni, stres yönetimi ve fiziksel sağlığı kapsayan bütüncül yaklaşımların önemine dikkat çeken Çelebi, rapordaki verilere göre WellnessPass kullanan çalışanların hareket indeksinin, kullanmayanlara göre yüzde 48 daha yüksek olduğunu ve bu tür uygulamaların günlük yaşamda somut fayda sağladığını ifade etti.