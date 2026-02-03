Kangal köpeği Tolo'ya mucize operasyon: 9 kiloluk tümör alındı

Yayınlanma:
Sivas'ta boğazında yaklaşık 9 kilo ağırlığında tümör oluşan "Tolo" isimli Kangal köpeği, 3 saatlik riskli bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Sivas’ın Divriği ilçesinde yaşayan Çetin Erdoğan’a ait 6 yaşındaki "Tolo" isimli Kangal köpeği, boğaz bölgesini tamamen kaplayan ve yaşamını tehdit eden devasa bir tümörden 3 saatlik zorlu bir ameliyatla kurtarıldı.

"KURTLA BOĞUŞTU" İDDİALARI YALAN ÇIKTI

Sosyal medyada Tolo’nun bir kurt saldırısı sonrası bu hale geldiğine dair yayılan iddialar, uzman veteriner hekimlerin incelemesiyle yalanlandı. Veteriner Hekim Atilla Dulkadir, köpekte herhangi bir yaralanma izine rastlanmadığını, durumun tamamen vücudun ürettiği tümörel bir yapı olduğunu ve 3 yıl önce yapılan ilk ameliyatın ardından nüksettiğini belirtti.

kopek.jpg

3 SAATLİK KRİTİK MÜDAHALE

Tolo'nun kalbindeki yetmezlik nedeniyle bir süre tedavi edilip operasyona hazır hale getirilmesinin ardından başlanan ameliyat, hayati damarlara yakınlığı sebebiyle oldukça riskli geçti. Çıkarılan kitlenin net ağırlığı 5,8 kilogram olsa da, içindeki sıvıyla birlikte toplam ağırlığın yaklaşık 9 kilogramı bulduğu açıklandı. Operasyon sırasında ayrıca köpeğin yüzündeki kötü görüntüyü gidermek adına estetik düzenlemeler de yapıldı.

84 yaşındaki kadının gizemli kaybı! Evinden kendi mi çıktı, yatağından mı alındı?84 yaşındaki kadının gizemli kaybı! Evinden kendi mi çıktı, yatağından mı alındı?

TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Operasyon sonrası sağlığına kavuşan Tolo'dan alınan parça, patolojiye gönderildi. Gelecek sonuçlara göre köpeğe kemoterapi uygulanıp uygulanmayacağına karar verilecek. Tolo'nun şu anki durumunun iyi olduğu ve rahat bir nefes aldığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

