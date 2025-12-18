Sarhoş sanılan zihinsel engelli adamdan 12 gündür haber yok

İmamoğlu ilçesi Saygeçit Mahallesi'nde yaşayan tek çocuk babası Vahit Şentuna, 6 Aralık tarihinde evinden ayrılarak her zaman gittiği çay ocağına gitmek üzere yola çıktı. Ancak o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine jandarma, polis ve AFAD ekipleri bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Havadan ve karadan yürütülen operasyonlarda 5 gün boyunca 50 kilometrelik bir alan tarandı, ancak bir ize rastlanamadı. Bir süre ara verilen çalışmalara dün itibarıyla yeniden başlandı.

"SARHOŞ MUSUN?" SORUSU VE YANLIŞ ANLAŞILMA

Vahit Şentuna’nın kızı Hatice Şentuna (19), babasının kaybolduğu gün yaşanan talihsiz olaylar zincirini detaylarıyla paylaştı. Babasının rutinine sadık biri olduğunu belirten Şentuna, olayın gelişimini şu sözlerle anlattı:

"Babam her gün çarşıya gider, dönüşte aynı güzergahı kullanır ve aynı saatte eve dönerdi. O gün alışık olduğu yolda yürürken tanıdık bir esnaf onu görüp aracına almış. Ancak yağmur yağdığı için babamı tam evimizin önünde değil, iki arka blokta indirmiş. Işıklandırmanın yetersiz olması nedeniyle babamın yönünü şaşırıp arka mahalledeki başka bir kahvehaneye girdiğini düşünüyoruz."

Hatice Şentuna, babasının kahvehaneye girdiğinde aslında durumunu ifade etmeye çalıştığını ancak yanlış anlaşıldığını belirterek şu çarpıcı detayı verdi:

"Babam kahvehaneye girdiğinde adını ve soyadını söyleyerek kaybolduğunu ifade etmiş. Ancak işletmeci, babamın zihinsel engelli olduğunu anlamayıp 'Sarhoş musun?' diye sormuş. Babam soruyu anlamadığı için 'Evet' diyerek başını sallamış. Bunun üzerine kahvehane sahibi, ona evimizin yerini tarif edip dükkandan göndermiş."

"KALDIRMADIK TAŞ BIRAKMADIK"

Yaşlı adamdan geriye kalan son iz, bir caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri oldu. Babasının daha önce hiç kaybolmadığını vurgulayan Hatice Şentuna, arama çalışmalarının kapsamını şöyle aktardı:

"İlk 3 gün bir yere sığınmış olabileceğini düşündük. Sonrasında ekiplerle birlikte gece gündüz, gitme ihtimali olan her yere baktık; kaldırmadık taş bırakmadık. İmamoğlu ilçesinin neredeyse tamamını taradık. Babam Şubat ayında felç geçirdiği için aksayarak yürüyordu. Yürüme güçlüğü çektiği için kendi başına çok uzak mesafelere gidemez."

AİLENİN ENDİŞESİ: KAÇIRILMA ŞÜPHESİ VE ÇARESİZ BEKLEYİŞ

Fiziksel durumu nedeniyle babasının kendi isteğiyle veya gücüyle uzaklaşmış olamayacağını savunan aile, olayda başka birilerinin parmağı olabileceğinden şüpheleniyor. Hatice Şentuna, "Başına bir iş gelmiş olmasından şüpheleniyoruz. Birileri tarafından alınıp götürülmüş olabilir" ifadelerini kullandı.

Eşi Medine Şentuna ile birlikte Vahit Şentuna'dan gelecek iyi bir haberi bekleyen kızı, çaresizliklerini şu sözlerle dile getirdi:

"Ailecek çok çaresiziz. 12 gündür kayıp; ne yedi, nerede kalıyor, hayatta mı bilmiyoruz. Kayıp duygusu tarif edilemez. Gören ya da bilgi sahibi olan herkesin vakit kaybetmeden yetkililere ulaşmasını rica ediyoruz."