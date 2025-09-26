Saray'dan Erdoğan'ın ABD ziyaretine açıklama

Saray'dan Erdoğan'ın ABD ziyaretine açıklama
Yayınlanma:
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın ABD ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede F-35 ve F-16 programları, Halkbank, Orta Doğu’daki gelişmeler, Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze krizi ve Türkiye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması gibi başlıklar ele alındı.

Görüşme sonrası İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti kapsamındaki görüşmeler ilişkin açıklama yaptı.

"ÖNEMLİ MESAFELER KATEDİLDİ"

Görüşmede birçok konuda önemli mesafeler katedildiğini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın New York ve Vaşington duraklarını içeren ABD seyahati oldukça yüksek tempolu ve verimli geçti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’in sesi ve uluslararası toplumun vicdanı olan Cumhurbaşkanımız, aynı zamanda konuşmasında Türk dış politikasının bölgesel ve küresel vizyonunu da ortaya koydu.

Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa kıtasından birçok devlet ve hükûmet başkanıyla ikili ve çok taraflı görüşmeler yaptı, düşüncelerini Newsweek ve Fox News gibi mecralarda dile getirdi.

ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray’da yaptığı tarihi nitelikteki görüşme ise oldukça samimi bir ortamda geçti.

Görüşmede savunma sanayisinden ticarete, enerjiden bölgesel ve küresel sorunlara kadar çok sayıda konu ele alındı ve belirli konularda önemli mesafeler katedildi."

