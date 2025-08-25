Saray'daki görüşme öncesi dekolte uyarısı: Kollarının çıplak olmasını istememiş

Yayınlanma:
Belarus’un Ankara Büyükelçisi Anatoliy Glaz’ın ünlü TV sunucusu olan eşi Anna Kviloriya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki resmî kabul öncesinde eşi tarafından uyarıldığını ve kollarının açıkta kalmaması için özel olarak dekoltesiz bir giysi diktirdiğini açıkladı.

Belarus 1 kanalının “Skajnemolçi” (Susma Konuş) programına konuk olan Kviloriya, protokol gereği eşi ile birlikte güven mektubunu sunma törenine katılmakla yükümlü olduğunu belirtti.

Bu etkinliğe en kapsamlı şekilde hazırlandığını anlatan Kviloriya, “Dekoltesiz ne giysem, nasıl bir takı seçsem diye uzun uzun düşündüm… Belaruslu tasarımcılardan bize özgü bir şey hazırlamalarını istedim” ifadelerini kullandı.

EŞİNDEN 'DEKOLTE' UYARISI

Medya Günlüğü'nde yer alan habere göre, Kviloriya, “Sonunda uygun bir Belarus giysisi bulundu. Ancak daha sonra ortaya bir sorun çıktı. Eşim, ‘Ne de olsa orası Müslüman bir ülke ama senin kolların çıplak’ uyarısında bulundu” diye anlattı.

Kviloriya, “Bu sorun da hızla çözüldü. Terzi, giysiyi hem daha resmi hem de daha zarif hale getiren ipek kollar dikti” dedi.

belarus.jpg

Ünlü sunucu, Külliye’deki töreni şu ifadelerle anlattı:

“Güven mektuplarının sunulmasının ardından, her ülkenin temsilcisi Erdoğan ile birebir görüşme fırsatı buldu. Erdoğan’la eşim Anatoliy Glaz arasında da bir görüşme oldu. Tam kelimesi kelimesine hatırlamıyorum ama Erdoğan, ‘Dostum Aleksandr Lukaşenko’ya (Belarus Cumhurbaşkanı) içten, dostane ve en güzel selamlarımı iletiyorum’ dedi. Elbette, hem liderler düzeyinde hem de her düzeyde mükemmel ilişkilerimiz var.”

belarus1.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a Belarus’da ürettilen kristal bir bardak seti hediye ettiğini söyleyen Kviloriya, “Geleneksel lale şeklinde, tabaklı Türk bardakları. Bizim Belarus fabrikamızda da böyle şeyler üretiliyor” dedi.

Belarus Ankara Büyükelçiliği resmi sitesinde Külliye’deki törenle ilgili şu bilgiler yer aldı:

“1 Mayıs 2025 tarihinde, Belarus Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Anatoli Glaz, güven mektubunu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim etti. Törenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dar bir katılımla yapılan özel görüşmede, Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile olan dostane ve güvene dayalı ilişkilerini özellikle vurgulayarak, en içten selamlarını iletti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, küresel gündemin önemli konuları ele alındı. İkili iş birliği mekanizmalarının etkinliği, çeşitli düzeylerdeki temaslar ve bölgedeki mevcut durum da görüşülen konular arasında yer aldı.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
