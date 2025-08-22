Saraçhane tutuklusu Emircan Yılmaz'dan mesaj!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart operasyonuyla yurt genelinde başlayan protestoların 100'üncü gününde Saraçhane'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" adlı miting düzenlenmişti.

Ancak mitinge katılan 42 kişi gözaltına alınmış, 13 genç ise tutuklanmıştı.

Bu gençlerden biri olan Emircan Yılmaz, Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan mesaj gönderdi. Yılmaz mesajında şu ifadeleri kaydetti:

"ÖFKEM İLK GÜNKÜ GİBİ DİPDİRİ"

"Silivri'den hepinize selamlar. Genel olarak durumum iyi. Ömrümün şitaası, cereyan etmekte ve ben sabır ile baharı beklemekteyim. Ara incelemede tutukluğun devamı kararı çıktı. Tabii ki de aksini beklemek hata olurdu. Mahkeme tarihine kadar burada tutsağız.

Yaklaşık 50. günümüz, nice 50'lerde geçse öfkem ilk günkü gibi dipdiri olacaktır. Sayılı gün kaldı. Mahsuni'nin de dediği gibi 'Kara gündür gelir geçer. Gam yeme gönül gam yeme.' Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle hepinize kocaman sevgiler."