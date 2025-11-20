Sapanca Gölü'nde neler oluyor? Halk diken üstünde! Ekipler bölgeye akın etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Gölü'nün bazı kesimlerinde oluşan kabarcıkların su kalitesine zarar vermediğinin tespit edildiğini bildirdi.

Sapanca Gölü’nde su seviyesinin hızla düşmesi ve dipten yükselen kabarcıklar, bölge halkında endişeye neden oldu.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla endişe büyürken, uzmanlar bunun fay hattı boyunca görülebilen doğal bir süreç olabileceğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ) gölün yüzeyinde su kabarcıkları beliren noktada araştırma yapmak için hızla harekete geçtiği belirtildi.

sapanca-golu-1.jpg

AFAD İLE KOORDİNELİ İNCELEME

Açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile koordineli yürütülen incelemeler doğrultusunda alınan hava örnekleri ve su numunelerinde olumsuz bulguya rastlanmadığı aktarılarak, "AFAD gaz ölçüm testleri ve SASKİ laboratuvar incelemelerinin ardından göldeki su kabarmasının su kalitesine zarar veren bir durum olmadığı tespit edildi." ifadesine yer verildi.

sapanca-golu-5.jpg

DOĞAL HAVA ÇIKIŞI TESPİT EDİLDİ

Teknik değerlendirmelerde, yüzeyde görülen hareketliliğin yer altında oluşan doğal hava çıkışından kaynaklandığı ve olağan bir durum olduğunun belirlendiği, SASKİ'nin Sapanca Gölü'nün su seviyesini, ekosistemini ve kalite değerlerini düzenli takip ettiği vurgulanan açıklamada, böylece olası değişimler anlık takip edilerek hem içme suyu kalitesi hem de göl sağlığının maksimum seviyede korunma altında tutulduğu anlatıldı.

sapanca-golu-4.jpg

EKİPLER DERHAL BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Genel Müdür Vekili Seyit Sakallıoğlu, göl yüzeyinde gözlenen kabarma sonrasında ekiplerin derhal bölgeye intikal ederek AFAD ile koordineli numune alım çalışmalarını gerçekleştirdiğini kaydetti.

Analizlerde su kalitesinde olumsuzluğa rastlanmadığını aktaran Sakallıoğlu, "Sapanca Gölü'nün hem şehrimizin içme suyu kaynağı hem de doğal ekosistem açısından taşıdığı değer doğrultusunda periyodik kontrollerimizi sıklaştırmış bulunuyoruz. Gölümüzün dip ve yüzeyinde yaşanan her değişimi yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın içme suyunun güvenliği ve kalitesi konusunda tereddüt etmelerine gerek yoktur." ifadeleri kullanıldı.

sapanca-golu-2.jpg

sapanca-golu-3.jpg

Kaynak:AA

