Şanlıurfalı kuzenler jandarma aracında saldırıya uğradı! Görüntüler ortaya çıktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, haklarında zorla getirme kararı bulunan 44 yaşındaki Yılmaz S. ile kuzeni 39 yaşındaki Necati S, adliyeden çıktıktan sonra bindirildikleri jandarma aracında silahlı saldırıya uğradı. Olay, önceki gün öğle saatlerinde Siverek Adliyesi önünde meydana geldi.

Açılan ateşle yaralanan iki kuzen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Saldırıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Ateş açılması nedeniyle jandarma aracında hasar oluştu.

Önceki gün gerçekleşen saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir şüphelinin adliye çıkışında kuzenlerin bulunduğu araca ateş ettiği anlar yer aldı. Gözaltındaki şüphelinin işlemleri sürüyor.