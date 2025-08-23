Şanlıurfalı kuzenler jandarma aracında saldırıya uğradı! Görüntüler ortaya çıktı

Yayınlanma:
Şanlıurfa'da zorla getirme kararıyla adliyeye getirilen iki kuzen, işlemler sonrası bindirildikleri jandarma aracında silahlı saldırıya uğradı. Saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, haklarında zorla getirme kararı bulunan 44 yaşındaki Yılmaz S. ile kuzeni 39 yaşındaki Necati S, adliyeden çıktıktan sonra bindirildikleri jandarma aracında silahlı saldırıya uğradı. Olay, önceki gün öğle saatlerinde Siverek Adliyesi önünde meydana geldi.

jandarma-aracindaki-2-kuzenin-silahli-sa-877919-260807.jpg

Açılan ateşle yaralanan iki kuzen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Saldırıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Ateş açılması nedeniyle jandarma aracında hasar oluştu.

jandarma-aracindaki-2-kuzenin-silahli-sa-877920-260807.jpg

Önceki gün gerçekleşen saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

jandarma-aracindaki-2-kuzenin-silahli-sa-877921-260807.jpg

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir şüphelinin adliye çıkışında kuzenlerin bulunduğu araca ateş ettiği anlar yer aldı. Gözaltındaki şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

