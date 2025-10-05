Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı

Yayınlanma:
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, Balıkayağı Bulvarı Alt Geçidi’nde gece saatlerinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen araçlar çarpışırken, kazada 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

sanliurfada-zincirleme-kaza-5-yarali-947814-281450.jpg

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Olay yerinde bulunan vatandaşlar, araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için seferber oldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Sakarya D-100 kara yolunda feci kaza: Cipin çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdiSakarya D-100 kara yolunda feci kaza: Cipin çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi

Kaza nedeniyle alt geçitte yol tek şeride düşerken, metrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Türkiye
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu