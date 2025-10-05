Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, Balıkayağı Bulvarı Alt Geçidi’nde gece saatlerinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen araçlar çarpışırken, kazada 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Olay yerinde bulunan vatandaşlar, araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için seferber oldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle alt geçitte yol tek şeride düşerken, metrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.