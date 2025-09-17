Şanlıurfa’da yıkım sırasında facia: Yıkılan çatının altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde iş yerinde yıkım çalışması sırasında çatı saçağının altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yıkım çalışması sırasında yaşanan iş kazasında 52 yaşındaki işçi Halil Yıldız hayatını kaybetti.

Olay, Akçakale-Şanlıurfa kara yolu Ceylanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir iş yerinin çatı saçağını yıkmaya çalışan Halil Yıldız, aniden çöken saçağın altında kaldı. Durumu gören çevredekiler, hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Vatandaşların yardımıyla molozların altından çıkarılan Yıldız, ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

