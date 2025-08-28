Şanlıurfa'da tamirci ustası iş yerinde ölü bulundu

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde tamirci ustası İbrahim Halil Çoban (33), iş yerinde ölü olarak bulundu. Evren Sanayi Sitesi’ndeki tamirhanesinde çalışan Çoban’ı hareketsiz gören çevredeki esnaf, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede Çoban’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ölümün kesin nedeninin belirlenmesi için ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Çoban’ın ölümüne ilişkin ayrıntılar henüz netleşmezken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürdü ve çevredeki güvenlik önlemlerini artırdı. Çoban’ın ailesi ve yakınları, olayın ardından adli makamlarla iletişime geçti. Yetkililer, ölüm nedeninin otopsi sonuçlarının ardından netleşeceğini bildirdi.