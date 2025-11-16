Şanlıurfa'da inşaatta göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Kısas Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, mahalle girişinde yapımı devam eden iş yerinde beton dökümü sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

5 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI!

İnşaatta çalışan 5 işçi, beton ve demir yığınlarının altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi‘ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ!

İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı işçiler, ekiplerin yoğun çabaları sonucunda göçük altından çıkarıldı. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 işçiden 2'si yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden işçilerin Sedat Kurt ve Yakup Güneş olduğu öğrenildi.