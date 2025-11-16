Şanlıurfa'da inşaatta göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da inşaatta göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Şanlıurfa’da yapımı devam eden tek katlı bir iş yerinde, beton dökümü sırasında göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte toprak ve demir yığınlarının altında kalan 5 işçiden ikisi hayatını kaybetti. Göçükte 5 işçi yaralanırken hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Kısas Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, mahalle girişinde yapımı devam eden iş yerinde beton dökümü sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

5 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI!

İnşaatta çalışan 5 işçi, beton ve demir yığınlarının altında kaldı.

Kabataş metroda meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti!Kabataş metroda meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti!

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi‘ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

sanliurfada-beton-dokumu-sirasinda-gocu-1017966-302013.jpg

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ!

İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı işçiler, ekiplerin yoğun çabaları sonucunda göçük altından çıkarıldı. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 işçiden 2'si yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden işçilerin Sedat Kurt ve Yakup Güneş olduğu öğrenildi.

Kaynak:DHA

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Türkiye
Eski sevgilisini katledip intihar etmişti: Yasemin’i Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş
Eski sevgilisini katledip intihar etmişti: Yasemin’i Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş
Kamyonetiyle kanala devrilen alkollü sürücü yaralandı!
Kamyonetiyle kanala devrilen alkollü sürücü yaralandı!