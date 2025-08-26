Sanayi devleri mahallelinin evlerini ucuza almanın peşine düştü: 'Artık ortağız' dediler

Sanayi kenti Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde yaşayan çok sayıda aile, yıllardır yaşadıkları evlerinin genişleyen sanayinin içinde kalmasından şikayetçi.

17 Ağustos 1999 depreminin imar izinleri kesilen mahalle, uzun yıllar büyük inşaatlardan uzak kaldı. Ancak mahalle sakinlerinin iddiasına göre son yıllarda büyük sanayi firmaları, mahallede yerleşim yerlerindeki arazileri birer birer satın alarak buraları depolara çevirdi.

'FİRMALAR AKP'Lİ BELEDİYE İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE'

Mahalleli, dev sanayi firmalarının bu süreçte AKP'li Körfez Belediyesi ile hareket ettiğini öne sürdü. Halk TV'ye ulaşan sakinlerden Ahmet G., bu süreçte halk sağlığının önemsenmediğine dikkat çekerek, belediyenin firmalara verdiği depolama ruhsatının "bacasız depolama"yı kapsamasına rağmen kimyasal yerleştirme ve depolama yapıldığını kaydetti.

YURTTAŞIN KAPISINA DAYANDILAR

Firmaların satın alıp depolara çevirdikeri araziler zamanla o kadar çoğaldı ki, mahalle sakinleri ile komşu oldular. AKP'li Körfez Belediyesi, bunun üzerine parselleme yaparak mahalle sakinlerinin arazilerini firmaların arazileriyle birleştirerek, firmalara ortak etti. Bu noktadan sonra ise firmalar, arazi sahiplerine "ortaklığın giderilmesi" davaları açtı.

Yargı süreciyle karşı karşıya kalan mahalle sakinleri, arazilerin büyük olmasından dolayı satın alamadıklarını ve firmaların insafına kaldıklarını belirterek seslerinin duyulmasını talep ediyor.

"KÜÇÜK RAKAMLARLA ARAZİLERİMİZİ ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bölge sakinlerinden Ahmet G., firmaların kendilerine, "'Sizlerle artık ortağız. Sizin evinizi alacağız, parası da bu' deyip, küçük rakamlarla arazilerimizi almaya çalışıyorlar. Örnek veriyorum, verdikleri paralarla benim üç tane dairem var. Bir tane bile daire alamayacağım fiyatlarla bize ortaklığın giderilmesi için davalar açtılar" dediğini aktardı.

Buna karşılık büyük ücretler ödeyerek avukatlar tuttuklarını ve direndiklerini belirten Ahmet G., tapuları tekrar eski haline getirmeyi başardıklarını ancak büyük firmaların arsa almaya devam ettiklerini kaydetti.

MAHALLE DEĞİL SANAYİ BÖLGESİ GİBİ...

Firmaların yerleşim yerlerini, imar hakları yokken depolama alanı ilan edip kimyasal depolar, TIR parkları, fabrika türü küçük şeyler yapmaya başladığını vurgulayan Ahmet G., "Mahallemiz orta ölçekli bir sanayi olmaya başladı. Sonra 'Burayı artık rezerv alanı ilan ediyoruz. İmar yapamayacağız ama buraları depo yapacağız. Sizi de kentsel dönüşüm kapsamında buradan başka bir alana taşıyacağız' dediler" diye konuştu.

NE GÜRÜLTÜ EKSİK OLUYOR NE KOKU...

Mahalle sakinleri, 7 gün 24 saat çalışan firmalardan dolayı sürekli gürültünün ve kimyasal kokularının arasında evlerinde huzurla oturamadıklarını, gün içinde pencerelerini açamadıklarını, çocuklarını tırların altında kalır korkusuyla gönül rahatlığıyla dışarıda salamadıkları savundu.

"ERDOĞAN 2017'DE DEPOLARIN KALDIRILMASI İÇİN SÖZ VERMİŞTİ"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında kente yaptığı ziyarette depoların kaldırılması için kendilerine söz verdiğini hatırlatan Ahmet G., "'Buradaki riskli alanı, insanların hiçbir şekilde mağdur etmeden buradan kaldıracağız' dedi ve onlara da söz aldı. Ondan sonra zaten böyle bir kentsel dönüşüm başladı ama fiyatlandırmada tabii Erdoğan'ın haberi var mıdır, yok mudur? Biz hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Tek derdimiz artık yollarımız tıkandığı için medya olarak size ulaşmaya çalışıyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZ SADECE EVİMİZİN KARŞILIĞINI, YAŞAM ALANIMIZI İSTİYORUZ"

Ahmet G., son olarak şikayetleriyle ilgili her yolu denediklerini, ancak her seferinde başladıkları yere geri döndüklerini belirterek isyan etti.

CİMER'e yaptıkları başvurularının Çevre Şehircilik Bakanlığı'na, Bakanlığın Kocaeli Valiliği'ne, Valiliğin ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'na yönlendirildiğini söyleyen Ahmet G., "Biz sadece huzur istiyoruz. Evimizin karşılığını, yaşam alanımızı istiyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz. Tek talebimiz bu. Kimseden ekstra bir şey istemiyoruz" dedi.