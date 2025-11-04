Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Atakum, İlkadım, Canik ve Bafra ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, aralarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlünün de yer aldığı toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BİNLERCE HAP ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen maddeler; 4 bin 674 adet sentetik ecza hapı, 5,05 gram sentetik uyuşturucu, 3,61 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı oldu.

O saldırının bir de öncesi varmış! Eczacı teknisyeninin yaşlı adamı tartakladığı ortaya çıktı

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Yakalanan firari hükümlülerin ise cezaevine teslim edilmesi bekleniyor.