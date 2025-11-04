O saldırının bir de öncesi varmış! Eczacı teknisyeninin yaşlı adamı tartakladığı ortaya çıktı

Yayınlanma:
Mersin'in Erdemli ilçesinde, eczacı teknisyeni Arif Fidan'ı (42) sopayla darbederek tutuklanan İsmail Toprak'ın (44) gerçekleştirdiği saldırının öncesine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olaydan bir gün öncesine ait kayıtlarda, Fidan'ın, saldırganın 76 yaşındaki babası Zeynel Abidin Toprak'ı tartaklayarak eczaneden çıkardığı ve iterek yere düşürdüğü anlar yer aldı.

Olaylar zinciri, 16 Ekim'de Merkez Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki bir eczanede İsmail Toprak'ın, eczacı teknisyeni Arif Fidan'ı sopayla darbetmesiyle kamuoyuna yansımıştı. Gürültüleri duyan komşuların araya girmesiyle kurtarılan ve başından yaralanan Fidan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Olaydan sonra kaçan İsmail Toprak ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış ve sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı. Bu olayın ardından Mersin Eczacı Odası yetkilileri de eczane önünde bir basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadıklarını belirtmişti.

6909fc92a322c59cc7847663.webp

Fidan yaptığı basın açıklamasında "Dün bir vatandaş eczanemize geldi, reçetesi eylül ayına aitti. İlaçlarını kontrol ederken, bana argo kelimeler kullandı. Ben de kendisini dışarı çıkardım. Bugün, sabah o kişinin oğlu geldi ve bir anda saldırmaya başladı. Elinde bıçak vardı ama açılmayınca sopayla vurdu. Eğer bıçak açılsaydı çok daha kötü olabilirdi. Şikayetçi oldum, umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz" ifadelerini kullanmıştı.

eczaci-teknisyenine-sopayla-saldiran-supheli-tutuklandi-darp-ani-kamerada-1760734201-555-small.jpg

YENİ GÖRÜNTÜLER OLAYIN BİR GÜN ÖNCESİNİ AYDINLATTI

Ancak, olayın öncesine dair ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası görüntüleri, yaşananlara farklı bir boyut kazandırdı. Saldırıdan bir gün önce, 15 Ekim'de kaydedilen görüntülerde, İsmail Toprak’ın babası Zeynel Abidin Toprak'ın eczaneye geldiği görülüyor. İddiaya göre eski tarihli bir reçeteyle ilaç almak isteyen baba Toprak ile teknisyen Arif Fidan arasında tartışma yaşanıyor. Görüntülerin devamında, teknisyen Fidan'ın, 76 yaşındaki Zeynel Abidin Toprak'ı tartaklayarak ve iterek iş yerinden çıkardığı, bu sırada yaşlı adamın yere düştüğü ve Fidan'ın ardından kapıyı kapattığı anlar yer aldı.

6909fd42cb7e7801092beb3f.webp

"OĞLUMUN YAPTIĞINI SAVUNMUYORUM AMA İLK O BENİ DARBETTİ"

Yaşananları anlatan baba Zeynel Abidin Toprak, ilk olarak kendisinin eczacı teknisyeni tarafından darbedildiğini ancak bu durumun oğlunun yaptığı saldırıyı haklı çıkarmadığını söyledi.

ekran-goruntusu-2025-11-04-170842.jpg

Oğlu İsmail Toprak'ın yaptığını savunmadığını vurgulayan baba Toprak, teknisyen Arif Fidan'dan şikayetçi olduklarını belirtti. Baba Toprak, tutuklu bulunan oğlunun serbest bırakılmasını ya da kendisine fiziki müdahalede bulunan teknisyen Fidan'ın da tutuklanmasını talep etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

