Samsun’da insan ticareti ve fuhuş operasyonu: 5 kadın kurtarıldı

Yayınlanma:
Samsun’un Atakum ilçesinde fuhuş ve insan ticareti suçlarına ilişkin gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun’un Atakum ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapılar Şube Müdürlüğü, 'İnsan ticareti' ve 'Fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etmek' suçlarını işlediği belirlenen 2 şüpheliye yönelik çalışma yürüttü.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Atakum ilçesinde bulunan 2 eve operasyon düzenlenirken Yalçın Ö. ile yabancı uyruklu Zarına K. gözaltına alındı.

Nevşehir'de 'fuhuş' operasyonu: 5 gözaltıNevşehir'de 'fuhuş' operasyonu: 5 gözaltı

Polis ekipleri tarafından yapılan aramalar sırasında suçta kullandığı belirtilen 1 araç, 272 bin 830 lira, 1435 avro, 3 bin 1 dolar ve 3 farklı ülkeye ait çeşitli paralara el konuldu. Konuya ilişkin 5 mağdur kadının da ifadesi alındı. Soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Kaynak:DHA

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak