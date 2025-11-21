Samsun’da insan ticareti ve fuhuş operasyonu: 5 kadın kurtarıldı

Samsun’un Atakum ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapılar Şube Müdürlüğü, 'İnsan ticareti' ve 'Fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etmek' suçlarını işlediği belirlenen 2 şüpheliye yönelik çalışma yürüttü.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Atakum ilçesinde bulunan 2 eve operasyon düzenlenirken Yalçın Ö. ile yabancı uyruklu Zarına K. gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından yapılan aramalar sırasında suçta kullandığı belirtilen 1 araç, 272 bin 830 lira, 1435 avro, 3 bin 1 dolar ve 3 farklı ülkeye ait çeşitli paralara el konuldu. Konuya ilişkin 5 mağdur kadının da ifadesi alındı. Soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.