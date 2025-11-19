Nevşehir'de 'fuhuş' operasyonu: 5 gözaltı
Nevşehir'de polisin 2 farklı masaj salonuna düzenlediği 'fuhuş' operasyonunda 5 şüpheli, gözaltına alındı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki masaj salonlarına operasyon düzenledi.
MASAJ SALONUNDA ZORLA ÇALIŞTIRILAN 14 KADIN KURTARILDI
Masaj salonlarında zorla çalıştırılan 14 kadın tespit edilirken, aramalarda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan kazanıldığı düşünülen yüklü miktarda para ele geçirildi. Gözaltına alınan A.N.C., G.K., H.O., H.C. ve M.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
