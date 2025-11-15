Aksaray'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde fuhuş yapıldığı ihbarı alınan ve 'güzellik merkezi' adı altında faaliyet gösteren masaj salonlarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, Y.S. (22), B.S. (22), F.M. (37) ve O.A. (37) olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerince şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 55 bin 55 lira ve 50 euro ele geçirildi. Yasa dışı faaliyet gösteren iş yerleri faaliyetten men edilirken, iş yerlerinde bulunan 16 kişiye de idari para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S., F.M. ve O.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli B.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.