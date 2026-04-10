Samsun ve Amasya’da Nisan ayında kar sürprizi

Samsun ile Amasya'da nisan ayında kar yağışı etkili oldu.

Yakakent ilçesinin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı görüldü.

Sabah saatlerinde başlayan yağış, gün içinde aralıklarla devam ederek yüksek bölgelerde arazinin beyaza bürünmesini sağladı.

Kar yağışı, çiçek açan ağaçların da beyaz örtüyle kaplanmasına yol açtı. İlçede ulaşımda aksama yaşanmaması için belediye ve ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.

AMASYA

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

Yetkililer, gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin beklendiğini dile getirerek, çiftçilerin zirai don riskine karşı tedbir almalarının önem taşıdığını kaydetti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

