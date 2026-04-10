Nisan ayında Karlıova’da kar esareti

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü, ekipler yollarda çalışma başlattı.

Karlıova ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonucu ilçe merkezi tamamen beyaza büründü.

Araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, Karayolları ekipleri ise Erzurum-Bingöl kara yolunda kar temizleme çalışması yürüttü.

İl Özel İdare ekipleri ise köy yollarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.

“KARLIOVA KIŞI İLE MEŞHURDUR"

İlçede yaşayan İshak Bingöl, “Karlıova kışı ile meşhurdur. Karlıova’da kış hiç gitmediği gibi kaldığı yerden devam ediyor” dedi.

ŞEHİRLER ARASI YOLLARDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bingöl'ün yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Bingöl-Elazığ kara yolunun Kuruca mevkisi, Bingöl-Erzurum kara yolunun Çirişli mevkii ve Bingöl-Sancak belde yolunda şiddetini artırdı. Yer yer ulaşımda aksamalar yaşanırken, Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekiplerince yollarda temizlik çalışması başlatıldı. Ekipler, yola çıkacakların tedbirli olmalarını istedi.

YOZGAT'TA DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Yozgat kent merkezi, nisan ayında kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Kentte gece başlayan sağanak, sabah saatlerine doğru yerini kar yağışına bıraktı.

Kar nedeniyle evlerin çatıları ile araçların üzeri beyaz örtüyle kaplanırken, çiçek açan meyve ağaçları da kar altında kaldı.

İşe gitmek isteyen vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karı temizledi. (DHA-AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

