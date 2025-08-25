"Samimi" denilerek tahliye edilmişti! 163 kişinin ölümünden sorumlu tutulan AKP'li müteahhit hala yakalanamadı

"Samimi" denilerek tahliye edilmişti! 163 kişinin ölümünden sorumlu tutulan AKP'li müteahhit hala yakalanamadı
6 Şubat depremlerinde yıkılan Üzümkent Sitesi ve Yukarı Şehir Kooperatif Evleri’nde 163 kişi yaşamını yitirdi. “Samimi beyanlarda bulunduğu” gerekçesiyle tahliye edilen AKP’li müteahhit Şükrü İşitmen, yeniden tutuklanmasına karar verilmesine rağmen duruşmaya katılmadı ve hala yakalanamadı.

Eski AKP Besni İlçe Yönetim Kurulu Üyesi ve müteahhit Şükrü İşitmen'in müteahhitliğini üstlendiği Üzümkent Sitesi ve Yukarı Şehir Kooperatif Evleri, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Bu yapılar enkaz haline gelirken, toplam 163 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

"SAMİMİ BEYANLARDA BULUNDUĞU" GEREKÇESİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Şükrü İşitmen, Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak 13 Şubat 2023'te tutuklandı. Ancak Besni Sulh Ceza Hâkimliği, 12 Şubat 2024'te İşitmen'in "samimi beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

sukru-isitmen-besni.jpeg

YENİDEN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ, DURUŞMAYA GELMEDİ

22 Ekim'de Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Yukarı Şehir Kooperatif Evleri davasında, müteahhit Şükrü İşitmen'in yeniden tutuklanmasına karar verildi. Ancak duruşmada hazır bulunmadığı için tutuklanamayan İşitmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Duruşmada ayrıca Hudutlar Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılarak İşitmen'in yurt dışı giriş-çıkış kayıtlarının istenmesine karar verildi.

sukru-isitmen.jpg

"YAKINDA ZAMANDA YURT DIŞINA GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPMAMIŞTIR"

Edinilen bilgilere göre Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nün mahkemeye sunduğu belgede, sanık Şükrü İşitmen'in yakın zamanda yurt dışına giriş veya çıkış yapmadığı bildirildi.

sukru-isitmen-1.jpg

sukru-isitmen-2.jpg

"ADLİ KONTROL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ 'ISRARLI VE SÜREKLİ' ŞEKİLDE İHLAL ETTİ"

Öte yandan, Adalet Bakanlığı'na bağlı Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İşitmen'in 21 Ekim 2024 tarihinden itibaren adli kontrol yükümlülüklerini "ısrarlı ve sürekli" şekilde ihlal ettiğini bir kez daha mahkemeye bildirdi. Mahkemeye gönderilen yazıda, İşitmen hakkında 12 Şubat 2024'te haftada 3 gün karakola imza verme şartı getirildiği, 21 Ekim 2024 tarihinde imzaya geldiği, daha sonra ise adli kontrol şartını ısrarlı ve sürekli ihlal ettiği ifade edildi.

"SANIĞIN YASA DIŞI YOLLARDAN YURT DIŞINA KAÇIP KAÇMADIĞI ARAŞTIRILSIN"

Depremde yakınlarını kaybeden aileler, sanığın yasa dışı yollardan yurt dışına kaçıp kaçmadığının araştırılmasını, yurt dışındaysa hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını, eğer Türkiye'deyse aranarak bir an önce yakalanıp tutuklanmasını talep ediyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

