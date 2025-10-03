Şamil Tayyar verileri açıklayıp AKP'yi net uyardı: Vakit daralıyor haberiniz olsun

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül ayı enflasyonu 3,23 olarak açıklanırken yıllık enflasyon 33,29 oranında gerçekleşti.

Eylül ayı enflasyonu açıklandı

AKP’li Şamil Tayyar’dan ise, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dikkat çeken bir ekonomi çıkışı geldi. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “TÜİK, Eylül ayı enflasyon oranını yüzde 3.23 olarak açıkladı. Böylece 16 ay sonra ilk kez enflasyon yükselişe geçti ve yıllık enflasyon oranı yüzde 33,29 olarak gerçekleşti. Sebeplerine ilişkin sayfalarca yazıp çizebiliriz.” ifadelerini kullandı.

“KAMU HARCAMALARINDAN YARGI KARARLARINA KADAR…”

Tayyar, ekonomide güven duygusunun kritik öneminden bahsederek “Herkesin üzerinde hemfikir olduğu temel yaklaşım, güven duygusudur.” sözlerini sarf etti. “Güven, ekonominin şahdamarıdır ve sadece ekonomik politikalarla güçlendirilemez.” diyen Tayyar, "Güven, kamu harcamalarından yargı kararlarına kadar devletin, toplumun ve hayatın her alanıyla ilgilidir. Topyekün mücadele gerektirir.” ifadelerini kullandı.

Tayyar, sözlerini “Vakit daralıyor, haberiniz olsun” ifadeleriyle noktaladı.