Şamil Tayyar AKP'deki istifaları değerlendirdi: Bu sayı artacak, çünkü mevzu derin!

AKP'de son günlerde yaşanan istifalar konuşulurken, AKP'li Şamil Tayyar'da çok çarpıcı bir değerlendirme geldi.

Son iki günde toplam 6 il başkanı istifa ettiklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

6 İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ

İlk olarak, Muğla İl Başkanı Haluk Laçin ve Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın istifaları öğrenilirken hemen ardından AKP Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, AKP Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ile Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, istifa ettiklerini duyurdu.

Son olarak ise AKP Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti. Böylece AKP 6 il başkanını kaybetmiş oldu.

ŞAMİL TAYYAR'DAN ÇARPICI YORUM

Şamil Tayyar, AKP Ordu İl Başkanı Selman Altaş henüz istifasını duyurmamışken, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede bu sayıların artacağını söyledi.

Teşkilatlar içinde temizlik yapıldığını ima eden Tayyar, şu ifadeleri kullandı: