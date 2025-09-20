Şamil Tayyar AKP'deki istifaları değerlendirdi: Bu sayı artacak, çünkü mevzu derin!

Şamil Tayyar AKP'deki istifaları değerlendirdi: Bu sayı artacak, çünkü mevzu derin!
Yayınlanma:
AKP'de son iki günde 6 il başkanının istifa etmesinin ardından, AKP'li Şamil Tayyar, "Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar" diyerek bu istifaların artacağını söyledi.

AKP'de son günlerde yaşanan istifalar konuşulurken, AKP'li Şamil Tayyar'da çok çarpıcı bir değerlendirme geldi.

Son iki günde toplam 6 il başkanı istifa ettiklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

6 İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ

İlk olarak, Muğla İl Başkanı Haluk Laçin ve Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın istifaları öğrenilirken hemen ardından AKP Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, AKP Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ile Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, istifa ettiklerini duyurdu.

Son olarak ise AKP Ordu İl Başkanı Selman Altaş istifa etti. Böylece AKP 6 il başkanını kaybetmiş oldu.

Şamil Tayyar Ali Erbaş'ın ardından öyle bir paylaşım yaptı ki! Demediğini bırakmadıŞamil Tayyar Ali Erbaş'ın ardından öyle bir paylaşım yaptı ki! Demediğini bırakmadı

ŞAMİL TAYYAR'DAN ÇARPICI YORUM

Şamil Tayyar, AKP Ordu İl Başkanı Selman Altaş henüz istifasını duyurmamışken, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede bu sayıların artacağını söyledi.

Teşkilatlar içinde temizlik yapıldığını ima eden Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti’de istifa eden il başkanı sayısı 5’e yükseldi. Bu sayı daha da artacak gibi gözüküyor.

Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, seçime doğru teşkilatlara çekidüzen vermeye çalışıyor.

Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar.

Umarım, ellerini korkak alıştırmaz, neşteri daha derine vururlar. Çünkü, mevzu derin."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
En iddialılardan biriydi: 10 milyar avro değerindeki şirket bir gecede nasıl çöktü?
En iddialılardan biriydi: 10 milyar avro değerindeki şirket bir gecede nasıl çöktü?
Son Dakika | İstinaf kararını verdi: 'Ahmak davası' kararı onandı
Türkiye
AKP’de istifa rüzgarı durulmuyor: Bir il başkanı daha istifa etti
AKP’de istifa rüzgarı durulmuyor: Bir il başkanı daha istifa etti
Gazeteci Furkan Karabay'ın tutukluluğunda yeni gelişme
Gazeteci Furkan Karabay'ın tutukluluğunda yeni gelişme