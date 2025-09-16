Salça yaparken ortalığı yaktı: Aldırış etmeden karıştırmaya devam etti

Kayseri'de salça yaparken ortalığın yanmasına neden olan bir kadın, alevlere aldırış etmeden salça karıştırmaya devam etti.

Kayseri'de boş arazide salça kaytan bir kadın iddiaya göre yangına neden oldu. İhbar üzerine gelen itfiaye ekipleri alevlerle mücadele ederken, yangını başlattığı iddia edilen kadın umursamaz tavırla salça karıştırmaya devam etti.

SALÇA YAPARKEN YANGINA NEDEN OLDU

Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş bir arazide, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü.

UMURSAMAZ KADIN SALÇA KARIŞTIRMAYA DEVAM ETTİ

Ekiplerin alevlerle mücadele ettiği sırada kameralara yansıyan anlar dikkat çekti.

Yangına neden olduğu öne sürülen bir kadın, etrafını saran alevlere aldırış etmeden salçasını karıştırmaya devam ettiği görüldü.

Kaynak:DHA

