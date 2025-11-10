Sakarya'da tır ve kamyon birbirine girdi: Sürücü yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, iki ağır tonajlı aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, D-650 karayolunun Oruçlu Mahallesi mevkiinde, demir yüklü bir tır ile bir kamyonun çarpışması sonucu gerçekleşti.

TIR KAMYONA ARKADAN ÇARPTI

İlk belirlemelere göre, Ö.D. idaresindeki 41 TF 334 plakalı demir yüklü tır, U.K. kullandığı 64 ABA 812 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tır sürücüsü araç içinde hafif şekilde yaralandı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı tır sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kamyon sürücüsünün ise yara almadığı öğrenildi.

TRAFİK BİR SÜRE AKSADI

Kaza nedeniyle D-650 karayolunun ilgili bölümünde bir süre tek şeritten trafik akışı sağlandı. Hasarlı tırın çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından yol trafiği tamamen normale döndü. Jandarma ve polis ekipleri kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.