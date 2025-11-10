Sakarya'da tır ve kamyon birbirine girdi: Sürücü yaralı

Sakarya'da tır ve kamyon birbirine girdi: Sürücü yaralı
Yayınlanma:
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, demir yüklü bir tırın kamyona arkadan çarpması sonucu tır sürücüsü yaralandı. Kaza, D-650 karayolunda bir süre trafik akışını aksattı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, iki ağır tonajlı aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, D-650 karayolunun Oruçlu Mahallesi mevkiinde, demir yüklü bir tır ile bir kamyonun çarpışması sonucu gerçekleşti.

TIR KAMYONA ARKADAN ÇARPTI

İlk belirlemelere göre, Ö.D. idaresindeki 41 TF 334 plakalı demir yüklü tır, U.K. kullandığı 64 ABA 812 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tır sürücüsü araç içinde hafif şekilde yaralandı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı tır sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kamyon sürücüsünün ise yara almadığı öğrenildi.

TRAFİK BİR SÜRE AKSADI

Kaza nedeniyle D-650 karayolunun ilgili bölümünde bir süre tek şeritten trafik akışı sağlandı. Hasarlı tırın çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından yol trafiği tamamen normale döndü. Jandarma ve polis ekipleri kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Türkiye
Sındırgı'da bir gecede iki deprem
Sındırgı'da bir gecede iki deprem
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz...
Dilovası: yol verilen, göz yumulan bir cinayet
Dilovası: yol verilen, göz yumulan bir cinayet