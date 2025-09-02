Sakarya'da ters yöne giren araç faciası: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da ters yöne giren araç faciası: 1 ölü, 3 yaralı
Yayınlanma:
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ters yöne giren bir otomobil, hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Sürücü hayatını kaybederken, yanındaki 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazada, ters yöne giren bir otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Serdar Denizgez (21) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yanındaki E.A.G. (21), Ö.Y. (45) ve A.E. (21) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Denizgez'in cenazesi incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ters-yone-giren-otomobille-hafif-ticari-893530-265391.jpg

ters-yone-giren-otomobille-hafif-ticari-893529-265391.jpg

Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
Türkiye
Zehir tacirlerine büyük operasyon! Ali Yerlikaya açıkladı
Zehir tacirlerine büyük operasyon! Ali Yerlikaya açıkladı
Çerçioğlu’nun ihmali Denizli’yi yaktı! Büyük skandalı belediye başkanı açıkladı
Çerçioğlu’nun ihmali Denizli’yi yaktı! Büyük skandalı belediye başkanı açıkladı