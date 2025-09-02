Sakarya'da ters yöne giren araç faciası: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazada, ters yöne giren bir otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Serdar Denizgez (21) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yanındaki E.A.G. (21), Ö.Y. (45) ve A.E. (21) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Denizgez'in cenazesi incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.